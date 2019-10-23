  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2019: кому остерегаться ловушек и крупных проблем с кошельком

23 октября 2019, 08:30

Гороскоп на сегодня предупреждает Львов о непредвиденных расходах.

Козерогам гороскоп на 23 октября 2019 не рекомендует лезть на рожон - Гороскоп на 2019
Козерогам гороскоп на 23 октября 2019 не рекомендует лезть на рожон / Скриншот

На протяжении среды, 23 октября, Луна продолжит "худеть". Сегодняшний календарный - 25-й по счету лунный - Луна, как и во вторник, будет в знаке Зодиака Лев. Львам, Козерогам, Близнецам и Ракам гороскоп 2019 рекомендует остерегаться ряда угроз.

Львам грозят ловушки, Близнецам - крупные проблемы с кошельком, а Козерогам - серьезные неприятности на работе.

Гороскоп на сегодня: к каким вызовам подготовиться четырем знакам

Лев - гороскоп на 23 октября 2019

Львам нельзя быть слишком открытыми во время общения с незнакомцами, иначе - ловушки неизбежны. Необходимо все тщательно просчитывать - в среду слушать внутренний голос гороскоп 2019 настоятельно не рекомендует. 

Возможно появление новой статьи расходов. Категорически нельзя выбрасывать негатив на близких людей. 

Козерог - гороскоп на сегодня

Козероги способны на сомнительный подвиг - побить горшки как с начальством, так и с коллегами. Лучше не лезть на рожон. Гороскоп на 23 октября 2019 советует избегать темных мест и толпы - в этот день риск неоправдан. 

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог раскрыла, как преодолеть препятствияМожет упасть заряд энергии - не стоит искать допинг на полках магазинов, лучше подзарядиться позитивом от природы или близких. Можно рассчитывать на помощь кого-то из близких.

Близнецы - гороскоп на сегодня 

Сегодня представителям этого знака лучше не вестись на очень заманчивые предложения быстро и легко заработать большую сумму, поскольку можно потерять много денег. Неблагоприятный день, чтобы полагаться на советы партнеров - гороскоп 2019 порекомендовал полагаться на трезвый расчет и свой внутренний голос.

Возможны форс-мажоры, которые негативно повлияют на ход запланированных дел. Нельзя "включать" панику - гороскоп на сегодня предупредил, что нервы можно изрядно потрепать. Все неприятности, с которыми вы столкнулись днем, может помочь забыть вечер в компании любимого человека.

Гороскоп 2019 - Рак

Ракам не стоит рассчитывать озолотиться благодаря операциям с деньгами, скорее всего, триумфа не будет. Не стоит реагировать агрессией на агрессию. Хорошее время, чтобы традиционным способом найти душевное равновесие - гороскоп на 23 октября 2019 сулит улучшение настроения благодаря банальной уборке.

Напомним, гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака прогнозировал Львам позитивный период для дел, которые касаются имущества, Козерогам звезды сулили потерю должности, Близнецам - пополнение кошелька, а Ракам - важную встречу.

близнецы рак гороскоп Зодиак Лев Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 23 октября 2019: кому остерегаться ловушек и крупных проблем с кошельком». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:30
В Кабмине обязали Нафтогаз отправлять газ на захваченный боевиками Донбасс без учета долгов
09:21
Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером: о чем говорили
09:08
Дерзость или разговор с Зеленским: в США рассказали, как Трамп давил на президента Украины
08:57
Катастрофа МН17: в деле могут появиться новые подозреваемые
08:47
Порошенко зря радуется "падению" Зеленского мнение
08:30
Гороскоп на 23 октября 2019: кому остерегаться ловушек и крупных проблем с кошельком
08:24
Польская киноакадемия вручила награду Олегу Сенцову
07:47
Правопопулисты в немецком Бундестаге требуют отменить санкции против России
07:25
Турция заявила о завершении военной операции в Сирии
07:15
Новый виток газовой войны: что происходит, и чем это грозит Украине мнение
06:57
Плов по-узбекски: как быстро сделать сногсшибательный плов Фото
06:56
Взрыв в центре Киева: смерть Дегтярева будут расследовать как умышленное убийство Фото Видео
06:42
Астролог назвал топ-3 самых жестоких и самых гуманных знака Зодиака
06:22
Чего Путин хочет от Зеленского мнение
06:03
Синие волосы – новая модная тенденция окрашивания волос 2019 – фото Фото Видео
05:55
"Сплошной разврат": голая Катя Варнава показала все на откровенном фото
05:35
Kyiv Not Kiev: ведущее британское издание будет правильно писать название столицы Украины
05:09
5 дней ада: магнитная буря с 24 октября 2019 раскрошит голову и нервы Видео
04:59
Эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете
04:28
Маникюр кошачий глаз – самый популярный осенний маникюр, свежие фото из Instagram Фото
04:01
Соблазнять и доминировать: астролог рассказала, кому полезны ограничения в сексе
03:15
Есть что сказать: посол объяснил еще одно расследование трагедии МН17 Видео
03:06
Аналитик спрогнозировал курс доллара в банках Украины на следующей неделе
02:38
В России телеканал запустит реалити-шоу о жизни в монастыре Видео
02:31
Как корабль назовешь: поселку на Донеччине предложили вернуть историческое название Нью-Йорк
02:04
Взрыв в центре Киева: погиб известный ветеран АТО Сенсей Видео
01:47
"Ой, пуся какая, я потекла": Тина Кароль без белья свела с ума новым фото
01:46
Тодуров о реформах Супрун: сокращение числа больных и пенсионеров
01:02
Открывать пошире ворота: психологи рассказали, как и почему женщин тянет на групповой секс
00:23
23 октября – какой сегодня праздник: что делать для денег и счастья Видео
00:05
Путин назначил на должность в Калмыкии популярного игрока КВН
22 октября, вторник
23:59
Три гривны: в Сумах неадекватный пассажир расстрелял водителя такси
23:41
"Отношение изменится": посол нашел позитив в решении Германии по Голодомору
23:17
В центре Киева прогремел мощный взрыв: известно о погибших
22:53
В Киеве суд снял подозрения по убийству Вороненкова с россиянина
22:20
Экс-нардепа Микитася взяли под стражу с возможность внесения залога
21:52
Шварецнеггер оказался на грани смерти из-за операции на сердце
21:50
Шахтер не смог обыграть загребское Динамо в третьем туре Лиги чемпионов Видео
21:46
"Несколько раз ударили лицом об авто": в Крыму задержан журналист-перебежчик
21:45
Просрочка и гнилье: школы Киева ужаснули питанием для детей
21:24
"Судьбоносные решения": довольный Путин договорился с Эрдоганом Видео
21:14
Виновата осень: в Минэкологии отчитались о проверках загрязнения воздуха Видео
21:09
Кровавый обвал в Дрогобыче: расставлены все точки над "i" Видео
20:51
Главы МИД Германии и Литвы поддержали "формулу Штайнмайера" Видео
20:15
"Вау, сработало": Маск протестировал спутниковый интернет Starlink
20:12
В Госдуме призвали лечиться от Хэллоуина как от сифилиса Видео
19:56
Одинаковые симптомы: онколог объяснил опасность рака Заворотнюк
19:39
Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым: что обсуждали
19:15
Для решения морского спора: РФ требует от Украины признания аннексии Крыма
19:10
Модные свадебные прически - самые красивые прически на свадьбу из Instagram - 49 фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять