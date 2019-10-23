Гороскоп на 23 октября 2019: кому остерегаться ловушек и крупных проблем с кошельком

Козерогам гороскоп на 23 октября 2019 не рекомендует лезть на рожон / Скриншот

На протяжении среды, 23 октября, Луна продолжит "худеть". Сегодняшний календарный - 25-й по счету лунный - Луна, как и во вторник, будет в знаке Зодиака Лев. Львам, Козерогам, Близнецам и Ракам гороскоп 2019 рекомендует остерегаться ряда угроз.

Львам грозят ловушки, Близнецам - крупные проблемы с кошельком, а Козерогам - серьезные неприятности на работе.

Гороскоп на сегодня: к каким вызовам подготовиться четырем знакам

Лев - гороскоп на 23 октября 2019

Львам нельзя быть слишком открытыми во время общения с незнакомцами, иначе - ловушки неизбежны. Необходимо все тщательно просчитывать - в среду слушать внутренний голос гороскоп 2019 настоятельно не рекомендует.

Возможно появление новой статьи расходов. Категорически нельзя выбрасывать негатив на близких людей.

Козерог - гороскоп на сегодня

Козероги способны на сомнительный подвиг - побить горшки как с начальством, так и с коллегами. Лучше не лезть на рожон. Гороскоп на 23 октября 2019 советует избегать темных мест и толпы - в этот день риск неоправдан.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог раскрыла, как преодолеть препятствияМожет упасть заряд энергии - не стоит искать допинг на полках магазинов, лучше подзарядиться позитивом от природы или близких. Можно рассчитывать на помощь кого-то из близких.

Близнецы - гороскоп на сегодня

Сегодня представителям этого знака лучше не вестись на очень заманчивые предложения быстро и легко заработать большую сумму, поскольку можно потерять много денег. Неблагоприятный день, чтобы полагаться на советы партнеров - гороскоп 2019 порекомендовал полагаться на трезвый расчет и свой внутренний голос.

Возможны форс-мажоры, которые негативно повлияют на ход запланированных дел. Нельзя "включать" панику - гороскоп на сегодня предупредил, что нервы можно изрядно потрепать. Все неприятности, с которыми вы столкнулись днем, может помочь забыть вечер в компании любимого человека.

Гороскоп 2019 - Рак

Ракам не стоит рассчитывать озолотиться благодаря операциям с деньгами, скорее всего, триумфа не будет. Не стоит реагировать агрессией на агрессию. Хорошее время, чтобы традиционным способом найти душевное равновесие - гороскоп на 23 октября 2019 сулит улучшение настроения благодаря банальной уборке.

Напомним, гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака прогнозировал Львам позитивный период для дел, которые касаются имущества, Козерогам звезды сулили потерю должности, Близнецам - пополнение кошелька, а Ракам - важную встречу.