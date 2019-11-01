"Пинки" по здоровью и кошельку: какие угрозы сулит гороскоп всех знаков Зодиака

Два знака могут нарваться на проблемы со здоровьем, прогнозирует гороскоп на завтра / Скриншот

В 7 лунный день - в субботу, 2 ноября, "полнеющая" Луна останется в знаке Зодиака Козерог. Гороскоп 2019 сегодня - 1 числа, предупреждает о возможных неприятностях Овнов, Тельцов, Львов, Дев, Скорпионов и Близнецов.

Овнам и Тельцам грозят "пинки" по здоровью, а Львам, Девам, Скорпионам и Близнецам - по кошельку.

Гороскоп всех знаков Зодиака сегодня: кому к каким ударам подготовиться завтра

Овен - гороскоп на 2 ноября 2019

В этот день противопоказаны серьезные нагрузки, особенно - на сердце. Лучше отложить путешествия и заняться чем-то, что вам по душе. Возможно, неожиданно будет решен вопрос, давно не дававший покоя. Противопоказана любая ложь.

Телец - гороскоп на 2 ноября 2019

Тельцы могут сами нарваться на неприятности, если займутся опасным делом. День можно посвятить мелким приятностям, которые касаются внешности. Гороскоп на завтра также благоприятный для встреч. Есть угроза обмануться - виртуальный знакомый может оказаться не тем, за кого себя выдает.

Близнецы - гороскоп на 2 ноября 2019

Близнецы могут отвергнуть человека, который питает к ним нежные чувства. Правильно рассчитывайте расходы - можно залезть в минус из-за чрезмерной расточительности. Остерегайтесь поездок незнакомой дорогой и разных конфликтов.

Рак - гороскоп на 2 ноября 2019

Не стоит убивать выходной день делами, которые можно легко сделать и после работы. Есть вероятность выгодного предложения - гороскоп 2019 порекомендовал соглашаться, недолго раздумывая. Побалуйте себя в выходной - отоспитесь и займитесь делами, которые вас радуют.

Лев - гороскоп на 2 ноября 2019

День можно посвятить общению с приятными людьми. Есть угроза "удара" по кошельку. Жизнь может измениться, и на перемены нужно смотреть с позитивной точки зрения. Чтобы не повздорить с близкими - сначала думайте, а потом - говорите.

Дева - гороскоп на 2 ноября 2019

День идеально подходит для работы по дому. Возможен "удар" по кошельку из-за спонтанной покупки. На ровном месте могут вспыхивать конфликты - гороскоп на завтра советует воздерживаться от острых словечек и не провоцировать склоки. Будьте нежнее с любимым человеком.

Весы - гороскоп на 2 ноября 2019

Можете порадовать родных чем-то и ждать приятный сюрприз в ответ. Если не хотите что-то делать или куда-то идти - гороскоп всех знаков Зодиака не советует заставлять себя. Есть шанс завязать новые отношения. Лучше отказаться от очень вредной еды и напитков.

Скорпион - гороскоп на 2 ноября 2019

Стоит посвятить день развлечениям, главное - собрать хорошую компанию. Будьте попроще - гороскоп 2019 рекомендует перестать командовать и попытаться построить в семье демократию. Возможны небольшие финансовые проблемы из-за банального просчета.

Стрелец - гороскоп на 2 ноября 2019

Может навалиться много дел, лучше всего - делать их по очереди. Начните с безотлагательных. Возможно, будет небольшой "удар" по кошельку из-за непредвиденных расходов. Звезды советуют в этот день хорошенько оттянуться.

Козерог - гороскоп на 2 ноября 2019

Нельзя работать как попало - в этот день на первый план выходит качество. Лучше повременить с дорогой покупкой. Гороскоп на завтра благоприятный для поездок или похода на природу. В субботу можно помириться с человеком, с которым повздорили из-за глупости.

Водолей - гороскоп на 2 ноября 2019

Верьте в себя и твердо шагайте вперед, но подумайте, стоит ли цель того, чтобы идти по головам. Вероятно, у вас появится новое увлечение, не забывайте, что во всем нужно знать меру.

Рыбы - гороскоп на 2 ноября 2019

Хороший день для работников умственного труда - можно браться за новые дела. Не отлынивайте от мероприятий, на которых вас очень ждут. Гороскоп 2019 советует бороться со своей хмуростью - поднимите чем-то настроение и пообщайтесь с приятными людьми. Можно попробовать улучшить настроение, добавив ярких красок в домашний интерьер.

Ранее астролог Влад Росс говорил, апофеозом ноября 2019 будет 11-12 число. Астролог также сказал, что 11 ноября станет самой важной датой ноября - можно загадывать самое важное.