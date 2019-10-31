"Символическое новолуние": астролог назвал апофеоз ноября 2019

Апофеозом ноября 2019 станет 11-12 число, сообщил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс сказал, что в ноябре 2019 будет редкостное явление, апофеозом месяца станет 11-12 число.

В ноябре будет символическое новолуние, сообщил астролог Главреду.

По его словам, самой важной датой месяца станет 11 ноября - в этот день стоит планировать и загадывать самое важное и лучшее - задуманное скоро может воплотиться в жизнь.

"12 числа будет полнолуние, а 11-го - Меркурий в сочетании с Солнцем. Такой период считается символическим новолунием. Он бывает очень редко…", - отметил эксперт.

Астролог добавил, что можно будет увидеть в телескоп, как Меркурий будет проходить по диску Солнца. Росс подчеркнул, что подобное явление в следующий раз ожидается через 10 лет, поэтому 11 ноября станет важнейшей датой ноября 2019.

Ранее Влад Росс поделился гороскопом на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака и сообщил, что счастливчиками месяца будут Стрельцы, Рыбы, Козероги, а также Скорпион, а лузерами - Овны, Тельцы, Девы и Весы.