Подставы, предательства, пакости: названы неудачники ноября 2019 среди знаков Зодиака

Тельцы, Весы, Девы и Овны - лузеры ноября 2019, сообщил астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс рассказал, что в ноябре 2019 года неудачниками среди знаков Зодиака будут Тельцы, Весы, Девы и Овны.

Тельцам грозят подставы, предательства и конфликты, Весам - пакости, Девам - разводы, а Овнам - размолвки с партнерами, рассказал Росс Главреду.

Собеседник добавил, что на протяжении месяца Тельцам и Весам грозят травмы.

Росс сказал, что Тельцам лучше отказаться от путешествий на большие расстояния и вести себя очень аккуратно на дорогах. В аварийные и неблагоприятные дни им стоит отказываться от поездок. Ноябрь 2019 - неудачный период для перемен.

Весы могут столкнуться с предательством, возможны происки тайных врагов. Весам грозит разорение - необходимо исключить финансовые риски. Есть угроза проигрыша в азартных играх.

Астролог добавил, что Девы могут столкнуться со сложными ситуациями в семье. Не стоит давать деньги взаймы - их могут не вернуть. Также лучше не брать кредитов - возможны трудности с возвратом.

Эксперт предупредил, что Овны столкнутся с большим количеством размолвок, конфликтов и сложных ситуаций. Люди, рожденные под этим знаком, также могут столкнуться с судами и следствием. В личной жизни прогнозируются неприятные ситуации с супругой/супругом.

Ранее Влад Росс поделился гороскопом на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака. По его словам, счастливчиками месяца станут четыре знака Зодиака из 12 - Козерог, Скорпион, Стрелец и Рыбы.