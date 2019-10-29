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Успех в любви, фарт в делах и воплощение мечты: астролог указал на везунчиков ноября 2019

29 октября 2019, 06:30

Гороскоп на ноябрь 2019 благоприятный для четырех знаков Зодиака.

В ноябре 2019 будет фартить Стрельцам, Рыбам, Козерогам и Скорпионам, спрогнозировал Влад Росс - Гороскоп на 2019
В ноябре 2019 будет фартить Стрельцам, Рыбам, Козерогам и Скорпионам, спрогнозировал Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в ноябре 2019 года везунчиками будут представители четырех знаков Зодиака - Стрелец, Рыбы, Козерог и Скорпион.

Стрельцам гороскоп на ноябрь 2019 сулит успех в любви, Козерогам - попробовать воплотить свои мечты, а Скорпионам - фарт в делах, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Стрельцам прогнозируются очень выгодные операции с недвижимостью и удачное бракосочетание.

Представителям этого знака, которые не боятся авантюр и риска, особенно будет фартить в бизнесе. Стрельцы могут получить новые возможности для заработка.

Эксперт добавил, что Рыбам гороскоп на ноябрь 2019 прогнозирует удачу в дальних поездках, в любви, в учебе, в лечении болезней или в их профилактике. За границей девушки-Рыбы могут встретить своего будущего мужа. На протяжении месяца возможны профессиональные достижения. Астролог также посоветовал Рыбам не перетруждаться.

Читайте также"Грыжи и цирроз": астролог сказал, кому грозят страшные болезниКозероги окажутся на гребне волны удачи, им необходимо воплощать в жизнь свои мечты - все дороги будут открыты. Росс сказал, что Козероги могут получить новые возможности и смогут достичь поставленных целей, реализовать проекты, планы и дела.

Скорпионам гороскоп на ноябрь 2019 сулит благоприятный период для восстановления, в частности, дружеских отношений и связей. Рожденных под этим знаком людей ждет фарт во все, что будет делаться в партнерстве. Скорпионам может улыбнуться удача в торговле, общественной сфере и в коммуникации.

Ранее Влад Росс предупредил, что с 1 по 5 ноября будет крайне повышена аварийность, и в этот период во время поездок нужно быть очень аккуратными. Также астролог говорил, что всем знакам Зодиака до 10 октября лучше не давать обещания.

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Сейчас вы просматриваете новость «Успех в любви, фарт в делах и воплощение мечты: астролог указал на везунчиков ноября 2019». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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