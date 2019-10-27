Гороскоп на неделю: что нельзя делать, и когда быть предельно аккуратными на дороге

На следующей неделе не стоит брать на себя ответственность, предупредил астролог / Скриншот

На следующей неделе, с 28 по 31 октября, продолжится катастрофический период, который начался 25 числа - велика опасность авиакатастроф, на дорогах - повышенная аварийность.

Крайне повышена аварийность будет 1-5 ноября, в это время необходимо быть предельно аккуратными в поездках, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, с 1 по 10 ноября не стоит давать обещания и брать на себя ответственность, поскольку все может быть пересмотрено с точностью до наоборот.

"…достижение каких-либо договоренностей в этот период также не будет эффективно, поскольку они скоро могут утратить смысл. То же касается планирования финансовых дел и поездок - будьте готовы к тому, что они окажутся неудачными и не принесут того результата, на который вы рассчитываете", - предупредил эксперт.

Росс добавил, что с 1 по 25 ноября лучше не заводить серьезные отношения с украинцем/украинкой, однако можно попытаться построить взаимоотношения с иностранцами.

"...Это - благоприятное время для скрепления союзов с иностранцами, романов с гражданами другой страны, морских путешествий. А вот с мужчиной-украинцем (или женщиной-украинкой) прочных отношений в этот период не построишь", - добавил он.

Ранее российский астролог, телеведущая Василиса Володина предупредила, что в октябре 2019 самыми напряженными днями, в частности, станут 27 и 28 число. Эксперт предупредила, что в "напряжные" дни для реализации планов понадобится изобретательность.