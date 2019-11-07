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Нападки, срывы и просчеты: кому гороскоп на 7 ноября советует держать удар

7 ноября 2019, 08:24

Неприятностей можно избежать благодаря сдержанности, советует гороскоп 2019.

Водолеев гороскоп на 7 ноября 2019 предупредил об обидном просчете - Гороскоп на 2019
Водолеям гороскоп на 7 ноября 2019 сулит обидные просчеты / Скриншот

В четверг, 7 ноября, Козерогам, Водолеям, Ракам и Львам прогнозируется трудный день. Гороскоп на сегодня не прогнозирует ничего революционного, несмотря на то, что в этот день в 1917 году в России была революция - сегодня в стране отмечается День октябрьской революции.

Львам и Ракам грозят ссоры, Водолеям - обидные просчеты, а Козерогам - нападки. Представителям всех этих знаков Зодиака гороскоп 2019 советует держать удар.

Гороскоп на 7 ноября 2019 - кому завтра держать удар:

Козерог - гороскоп на сегодня

Неожиданная критика может немного подкосить - попытайтесь не вскипеть и не вывалить на собеседников ведра негатива. Когда возле вас разгорелся конфликт и "летают молнии" – отойдите подальше, чтобы не задело. Используйте совсем другую тактику, если на вспаханное вами поле залезут хамы - не давайте спуску нахалам.

Водолей - гороскоп на 7 ноября 2019

Схватки с коллегами и начальством не доведут до добра - есть угроза потерпеть поражение, которое потом будет сниться в кошмарах. Не стоит сильно раскатывать губу - большие расходы пока противопоказаны.

Читайте такжеАстролог указал на самое блестящее время в ноябре 2019Попытайтесь унять свое упорство и спрятать подальше корону, иначе - серьезных конфликтов не избежать.

Рак - гороскоп на сегодня

Будьте настойчивы, но не влезайте на чужую территорию, в противном случае есть вероятность серьезных ссор. В жизни могут появиться новые краски - гороскоп 2019 порекомендовал не терять равновесие и помнить, что близкие - хорошая опора. 

Лев - гороскоп на 7 ноября 2019

Трезво оценивайте свои достижения и не давите на руководство относительно карьерных плюшек. В то же время нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды - "блистайте", трудитесь, и о вас не забудут. Будьте сдержаннее и потенциальных конфликтов с легкостью удастся избежать.

Напомним, в гороскопе на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака Козерогам прогнозировались новые возможности, Водолеев звезды предупредили о несчастных случаях, Раков - о гнусностях со стороны коллег, а Львов - о проблемах со здоровьем.

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