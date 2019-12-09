  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 9 декабря всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт

9 декабря 2019, 09:03

Близнецам в Юрьев день 2019 необходимо опасаться излишней болтливости.

В Юрьев день 2019 кошельку Стрельцов грозит мощный тумак - Гороскоп на 9 декабря 2019
Кошельку Стрельцов 9 декабря грозит мощный "тумак" / ua.all.biz

На работе у Водолеев в понедельник, 9 декабря (праздник - Юрьев день 2019) могут раскрыться каверзы, а Овнам грозит предательство.

Гороскоп на сегодня предупредил Стрельцов о мощном "тумаке" по кошельку, а Весам напророчил фарт в делах.

Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 декабря 2019: с чем в праздник может столкнуться каждый знак

С чем могут столкнуться воздушные знаки

Гороскоп на Юрьев день 2019 - Водолей

На работе могут завязаться каверзы, попытайтесь не вмешиваться. Не бойтесь делиться обязанностями по дому.

Гороскоп на 9 декабря - Близнецы

Старайтесь не взболтнуть лишнего - сказанное могут использовать против вас. Не будьте слишком резкими.

Гороскоп на 9 декабря 2019 - Весы

Вероятен фарт в делах и огонь в отношениях. Не бойтесь в одиночку браться за работу, иногда коллеги только мешают.

С чем могут столкнуться огненные знаки

Гороскоп на 9 декабря - Овен

Овнов могут предать партнеры, друзья или любимый человек. Не жалейте себя - выбросьте негатив в спортзале.

Гороскоп на сегодня - Лев

Не перетягивайте на себя одеяло, иначе - будут разборки. Не провоцируйте ревность второй половинки. Возможна неожиданная приятность.

Гороскоп на 9 декабря 2019 - Стрелец

Для того, чтобы избежать мощного "тумака" по кошельку, придется отложить дела, которые предусматривают финансовый риск. Не рассчитывайте на удачу.

С чем могут столкнуться земные знаки

Гороскоп на Юрьев день 2019 - Телец

Можете строить амбициозные планы относительно развития своего дела и воплощать их в жизнь. Не бойтесь менять место работы.

Гороскоп на 9 декабря 2019 - Дева

Не забывайте думать перед тем, как говорить - можно нечаянно обидеть человека резким высказыванием.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеЕсли не хотите, чтобы дома был напряг - идите на уступки.

Гороскоп на 9 декабря - Козерог

Есть шанс "подцепить" интересного человека. Кошелек может немного пополнеть, но это не значит, что нужно сразу же бежать и трынькать деньги.

С чем могут столкнуться водные знаки

Гороскоп на 9 декабря 2019 - Скорпион

Вероятно получение неприятных известий - держите себя в руках и рассмотрите новости с разных сторон. Не влезайте в долги.

Гороскоп на сегодня - Рак

Ваша усердность на работе может ударить по личной жизни. Возможно, придется решать важные вопросы - не принимайте решения поспешно.

Гороскоп на 9 декабря - Рыбы

Можно столкнуться с неприятностями из-за спешки. Не стоит очень остро реагировать на "кривое слово".

Напомним, астролог Влад Росс предупреждал, что в декабре 2019 года неудачи грозят четырем из 12 знаков Зодиака - Козерогам, Ракам, Овнам и Весам. Эксперт посоветовал Козерогам распрощаться с долгами.

гороскоп Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 9 декабря всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:03
Гороскоп на 9 декабря всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт
08:58
Пожар в Одессе: число жертв возросло до 12 человек
08:46
Украине предстоит заключить "похабный" мир с Россией мнение
08:32
"Грузинский сценарий для Украины": росСМИ сообщили, чего ждать от нормандского саммита
08:00
Когда ставить елку на Новый год 2020: эксперты назвали благоприятные даты
07:34
Захват территорий - единственный способ выжить для Путина и его банды мнение
07:27
"Не делим мир на врагов и друзей": генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России
07:00
ЕС может предоставить Украине полмиллиарда евро помощи - Маркарова
06:55
Избиение младенцев: чего ждать Украине от нормандской встречи в Париже мнение
06:28
Каким будет для Украины 2020 год: прогноз астролога
06:03
Курс доллара уйдет в крутое пике: эксперт дал прогноз на неделю
05:30
Пахнет войной: Украина и ее соседи ввязались в опасную игру мнение
05:15
Астролог рассказала, кого ждет максимальный успех в декабре 2019
04:55
Омолаживающая женская стрижка итальянка 2020 - модные варианты укладки, фото Фото
04:21
"Сатанистское отродие, без трусов": Maruv в латексе взбудоражила сеть
03:52
Зимний маникюр 2020 на короткие ногти: свежие идеи новогоднего дизайна коротких ногтей - фото Фото
02:25
"Огонь": Ратаковски с голой грудью и без трусов завела фанатов
01:47
Как варить кофе в турке дома: секреты и правила Видео
01:09
В Китае ученые впервые скрестили свиней и обезьян: подробности эксперимента
00:37
Серый рынок земли: эксперт предупредил о ловушке с отменой моратория
08 декабря, воскресенье
23:55
Трамп заинтриговал "хорошей информацией" после визита Джулиани в Украину
23:25
Акция у Офиса Зеленского: участники собрались митинговать бессрочно Фото Видео
22:55
"Я его добью": раскрыты подробности жуткой расправы над волонтером в Бахмуте
22:25
Закон об особом статусе Донбасса: Разумков анонсировал "качественную дискуссию"
21:59
Гончарук дал оптимистичный прогноз на будущее Украины без газа из РФ Видео
21:30
"Эмоции бурлят": Разумков впервые высказался о драке "слуг народа" в Раде
20:55
Пристайко назвал главную "красную линию" на саммите в Париже
20:44
"Это Песков": Лукашенко и Путину "сделали темную" на встрече в Сочи
20:30
Стража на Банковой: под офисом Зеленского тысячи людей ставят палатки Видео
20:13
Военные корабли РФ оказались в тяжелой ситуации вдали от дома: подробности
20:11
"Вообще совесть потеряли, лесби": Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе и завели сеть Фото
19:50
"Наши земли": соратник Ельцина сделал громкое заявление об Украине
19:35
Опубликован график Зеленского в рамках "нормандского саммита"
19:20
Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть Видео
19:00
В Пентагоне обнадежили Украину новым траншем военной помощи на $250 млн
18:40
"Не стало бы": сын российской певицы Валерии разбился в РФ Видео
18:30
Гончарук хочет выгнать руководство главка ГСЧС в Одесской области
18:18
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
18:08
"Обратно в свою помойку": в Сети возмущены из-за слов жительницы ОРДЛО о любви к Путину
17:57
Иск Украины против РФ: Международный суд в Гааге опубликовал отчет
17:38
Умер Juice WRLD: причина смерти, дискография, личная жизнь Видео
17:35
"Положить конец": в Венгрии снова заговорили о "языковом законе" Украины
17:30
Гройсман поддержал Зеленского, назвав его противников "дешевыми политиканами"
17:14
Динамо - Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ Видео
17:00
На Майдане во время вече Порошенко забросали яйцами Фото Видео
16:57
"Страна-террорист": во Франции митинговали из-за Украины Видео
16:30
"Отдай ящик коньяка": экс-премьер рассказал, как Кличко проиграл ему спор
16:08
Президент Литвы накануне саммита в Париже "погрозил пальчиком" Кремлю Видео
15:45
Маникюр зима 2020: красивый красный маникюр на Новый год 2020 и красный френч - 36 фото Фото
15:39
"Пять лет назад": Гончарук раскрыл шокирующие детали пожара в колледже Одессы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять