Гороскоп на 9 декабря всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт

Близнецам в Юрьев день 2019 необходимо опасаться излишней болтливости.
На работе у Водолеев в понедельник, 9 декабря (праздник - Юрьев день 2019) могут раскрыться каверзы, а Овнам грозит предательство.
Гороскоп на сегодня предупредил Стрельцов о мощном "тумаке" по кошельку, а Весам напророчил фарт в делах.
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 декабря 2019: с чем в праздник может столкнуться каждый знак
С чем могут столкнуться воздушные знаки
Гороскоп на Юрьев день 2019 - Водолей
На работе могут завязаться каверзы, попытайтесь не вмешиваться. Не бойтесь делиться обязанностями по дому.
Гороскоп на 9 декабря - Близнецы
Старайтесь не взболтнуть лишнего - сказанное могут использовать против вас. Не будьте слишком резкими.
Гороскоп на 9 декабря 2019 - Весы
Вероятен фарт в делах и огонь в отношениях. Не бойтесь в одиночку браться за работу, иногда коллеги только мешают.
С чем могут столкнуться огненные знаки
Гороскоп на 9 декабря - Овен
Овнов могут предать партнеры, друзья или любимый человек. Не жалейте себя - выбросьте негатив в спортзале.
Гороскоп на сегодня - Лев
Не перетягивайте на себя одеяло, иначе - будут разборки. Не провоцируйте ревность второй половинки. Возможна неожиданная приятность.
Гороскоп на 9 декабря 2019 - Стрелец
Для того, чтобы избежать мощного "тумака" по кошельку, придется отложить дела, которые предусматривают финансовый риск. Не рассчитывайте на удачу.
С чем могут столкнуться земные знаки
Гороскоп на Юрьев день 2019 - Телец
Можете строить амбициозные планы относительно развития своего дела и воплощать их в жизнь. Не бойтесь менять место работы.
Гороскоп на 9 декабря 2019 - Дева
Не забывайте думать перед тем, как говорить - можно нечаянно обидеть человека резким высказыванием.
Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеЕсли не хотите, чтобы дома был напряг - идите на уступки.
Гороскоп на 9 декабря - Козерог
Есть шанс "подцепить" интересного человека. Кошелек может немного пополнеть, но это не значит, что нужно сразу же бежать и трынькать деньги.
С чем могут столкнуться водные знаки
Гороскоп на 9 декабря 2019 - Скорпион
Вероятно получение неприятных известий - держите себя в руках и рассмотрите новости с разных сторон. Не влезайте в долги.
Гороскоп на сегодня - Рак
Ваша усердность на работе может ударить по личной жизни. Возможно, придется решать важные вопросы - не принимайте решения поспешно.
Гороскоп на 9 декабря - Рыбы
Можно столкнуться с неприятностями из-за спешки. Не стоит очень остро реагировать на "кривое слово".
Напомним, астролог Влад Росс предупреждал, что в декабре 2019 года неудачи грозят четырем из 12 знаков Зодиака - Козерогам, Ракам, Овнам и Весам. Эксперт посоветовал Козерогам распрощаться с долгами.