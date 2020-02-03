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Услышать внутренний голос: астролог раскрыла главную тайну февраля

3 февраля 2020, 05:54

Самой важной точкой гороскопа является Луна, подчеркнула Оксана Костюк.

ведическая астрология
Самой важной точкой гороскопа является Луна / psi-technology.net

Лунное созвездие Шравана будет в Солнечном гороскопе людей, родившихся с 23 января – 5 февраля, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

"Если вы родились в вечернее время с 20:09-21:01, то ваш Асцендент будет также находится в этой накшатре", - рассказала она Главреду.

По ее словам, самой важной точкой гороскопа для женщин является Луна, расположение которой в Знаке Зодиака и в Лунных созвездиях можно проверить по Лунному календарю.

Астролог подчеркнула, что эту накшатру называют Зведой обучения и связывают ее со "слухом, слушанием, ухом". И это не просто слушание музыки или чего-то обычного. Речь идет о божественном знании.

Она пояснила, что люди Шраваны имеют замечательное качество – умение слушать других без вмешательства, без раздражения и с большим терпением. Шравана - это накшатра абсолютного молчания.

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Это указывает на необходимость нахождения в тишине и размышлении. Тишина, которую медитация приносит в наши сердца, приведет к лучшему пониманию себя. Здесь есть потребность адаптировать идеи и прислушаться к тому, что говорят другие люди, при этом также прислушиваясь к внутреннему голосу, говорит эксперт.

"Шравана - Божественная накшатра, с подвижным и переменчивым нравом, жизненная цель которой занятие бизнесом, накопление богатства, служение добру с точки зрения практических целей. Замечено, что, когда эти люди достигают определенной финансовой стабильности, они ощущают большую свободу и уверенность в том, чтобы следовать духовному развитию и обучению. Их принцип – созидание.  Они часто занимаются нестандартными видами деятельности, рабочими профессиями, с людьми, которым приходится в основном слушать приказы и выполнять их. В Индии их подразделяют в Касту "вне общества". На высших уровнях эта накшатра относится к людям, которые слушают и следуют внутреннему голосу, не заботясь о социальном порядке своего времени, что часто ставит их в категорию изгоев", - утверждает ведический астролог.

Она отметила, что сила Шраваны в объединении с другими - это энергия, объединяющая людей, оставляя за каждым из них право следовать своим путем. При этом осуществляя поиск на высших божественных уровнях, на нашем земном человек находит свой духовный путь. Люди Шраваны все время в поиске, они ищут знание. Они создают свой собственный путь, собственный стиль.

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•    Желание – слышать, как люди говорят хорошее о человеке.

•    Результат – соединение всех вещей.

•    Красота Шраваны в том, что она всегда стремится к балансу, т.к. уши балансируют себя сами.

•    Так люди Шраваны создают свой собственный путь не только в карьере, но и на духовном пути.

•    Сила Шраваны дает Вам постоянную победу, но только при помощи других людей. Т.е. это коллективная сила, которая возникает благодаря союзу с высшими силами добра, когда человек искренне и бескорыстно пытается установить праведность над неправедностью.

•    Сила соединения с людьми дает связь с высшим знанием, с прошлыми жизнями.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому в 2020 году поможет божественное провидение.

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