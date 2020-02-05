Гороскоп на 5 февраля всех знаков Зодиака: коварные сети, помощь папика и подлог

Рыбы 5 февраля могут угодить в коварные сети / УНИАН

В среду, 5 февраля - праздник Всемирный день Нутеллы 2020 и 13 лунный день - звезды будут благосклонны к Козерогам.

Гороскоп на 5 февраля 2020 года пообещал Козерогам помощь папика. Прогноз для Рыб, Стрельцов и Весов немного тревожный.

Рыбам грозят коварные сети, Весам светит подлог, а Стрельцам посоветовали не ввязываться в новый роман.

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Гороскоп на 5 февраля 2020 года - Рыбы

Можно нажить вредную привычку - остерегайтесь коварных сетей. Постарайтесь избегать сквозняков и тяжелой физической работы.

Гороскоп на 5 февраля 2020 - Скорпион

Возможно, усердный и честный труд принесет заслуженные "плюшки". Не храбритесь - одеваться нужно по погоде. Не "кошмарьте" детей.

Гороскоп на сегодня - Рак

Не живите чужим умом, но прислушивайтесь к дельным и мудрым советам. Не тратьте деньги на вещи, которые могут никогда и не пригодиться. Лучше пополните копилку.

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Гороскоп на 5 февраля 2020 года - Козерог

Организм может "подкачать" - не стройте грандиозные планы. Жизнь некоторых Козерогов может сделать проще папик - возможна денежная помощь.

Гороскоп на сегодня - Дева

Не время испытывать себя на прочность - попытайтесь устроится поуютнее и тихо-мирно провести этот день. Забудьте о риске.

Гороскоп на 5 февраля 2020 - Телец

Если вам надоело то, что вы делаете - смело ищите новое занятие, помните, что вас никто и нигде не привязывал. Одинокие Тельцы - не сидите дома, пообщайтесь с приятным человеком тет-а-тет.

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Гороскоп на сегодня - Овен

Тушите огонь, который так и хочет вырваться из вашей души, - конфликты портят вам жизнь. Внимательно изучайте все документы, которые должны одобрить.

Гороскоп на 5 февраля 2020 года - Стрелец

Новый роман может изранить душу.

Читайте такжеГороскоп на неделю: когда можно начинать отношения, а когда - неизбежно расставаниеИзбегайте людей, которые вам неприятны, и побольше общайтесь с родными и близкими.

Гороскоп на 5 февраля 2020 - Лев

Простое общение может перетечь в другое русло и стать романтическим. В ваших силах подняться на новый уровень профессионализма - День Нутеллы хорошее время, чтобы обучиться чему-то новому.

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Гороскоп на 5 февраля 2020 - Водолей

Чтобы не попасть впросак, в первую очередь, не изменяйте себе. Не обращайте внимания на выходки начальства - и конфликтов не будет.

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Если есть шанс восстановить отношения с дорогим человеком - воспользуйтесь им.

Читайте такжеАстролог посоветовал, как угодить очень утонченному знакуВозможно, придется найти новый подход к выполнению ежедневных обязанностей.

Гороскоп на 5 февраля 2020 года - Весы

Не суетитесь и прислушивайтесь к внутреннему голосу. Доверяйте, но проверяйте, иначе - можете столкнуться с подлогом.

Характеристика 5 февраля 2020-го от астропсихолога Александра Бабича

В День Нутеллы решения сменить сферу деятельности будут верны, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Сегодняшние решения поменять сферу деятельности будут верны. Вы будете полны новых сил и энергии для новых идей и свершений", - сообщил Бабич Главреду.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на февраль 2020 года. По словам эксперта, "прунами" последнего месяца зимы будут Тельцы, Козероги, Рыбы и Стрельцы.