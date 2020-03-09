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Обжоры, Плюшкины, кошатники и алкоголики: астролог рассказал о дурных привычках всех знаков

9 марта 2020, 07:15

По словам Влада Росса, алкоголизм – самая распространенная вредная привычка, общая для нескольких знаков Зодиака.

Курение и алкоголизм
Астролог рассказал, чем грешит каждый из знаков Зодиака / Minval.az

За каждым из знаков Зодиака числятся свои грехи, вредные привычки и недостатки, у каждого – свои слабости. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал о дурных склонностях всех знаков, дабы каждый понимал, над чем ему работать, чего избегать.

Рыбы. Представители этого знака склонны к употреблению наркотиков и алкоголя. Рыбами управляет планета Нептун, который символизирует океан иллюзий. Потому Рыбы склонны благодаря наркотикам или алкоголю погружаться в иллюзорный мир. Друга дурная привычка Рыб – это любовь к сплетням и недосказанности. А главный их грех – это клептомания.

Овны. Дурной привычкой Овнов можно назвать импульсивность, склонность перебрать со спиртным, а также ковыряние в носу.

Тельцы. А вот Тельцы не страдают привязанностью к алкоголю, однако часто страдают перееданием. Тельцы – это главные обжоры, и чревоугодничество является их грехом.

Близнецы. Дурная привычка Близнецов – грызть ногти. Из-за нервозности и неуверенности в себе они, часто того не замечая, выкуривают сигарету за сигаретой, а потому нередко с удивлением для себя обнаруживают, что скурили несколько пачек сигарет в день. Курение – это их бич.

Раки. Раки грешат тем, что все тащат домой – и нужное, и ненужное. Они склонны скапливать массу ненужных им вещей, боятся выбросить что-то, чем не пользуются. Из-за этой вредной привычки дома у Раков скапливается много хлама. Раки – это типичные Плюшкины. А еще они – большие сладкоежки.

Львы. Представители этого знака страдают шопоголизмом. Что бы яркое не попало в их поле зрение, они все покупают, а потому им свойственны необдуманные траты денег. Кроме того, у Львов часто разгорается страсть к винам. Да и вообще, иногда они любят приложиться к бутылке.

Девы. Девы, наоборот, не чувствуют меры в самоограничениях. Потому часто, садясь на диету, они перебарщивают и голодают в ущерб собственному здоровью. Они склонны соблюдать разного рода диеты и ограничивать себя в еде. Также среди них много собачников и кошатников, которые не знают меры. То есть они склонны собрать вокруг себя едва ли не стадо кошек и собак, а потом всю жизнь напрягаться ради этих животных. Кроме того, Девы просто помешаны на лекарствах и самолечении, что становится своего рода хобби для них.

Весы. Вредная привычка Весов, даже их грех – это лень. Они предпочитают днями валяться в кровати, не вставая, не напрягаясь. Им облом трудиться, что-то делать даже для себя. Весы – это типичные Обломовы.

Скорпионы. Представители этого знака грешат эксгибиционизмом и любовью к крепкому словцу. Скорпионы часто сквернословят, причем матом они могут загнуть очень круто. Также Скорпионы склонны к колкостям и жестокости: они без зазрения совести бьют других в слабое или больное место. А еще пристрастие к алкоголю часто становится дурной привычкой Скорпионов.

Стрельцы. Дурная привычка Стрельцов – нетерпеливость в разговоре, то есть они склонны перебывать, не дослушав своего собеседника. Также они грешат невыполнением обещаний, потому верить на слово Стрельцам – последнее дело. Преувеличение и приукрашивание – еще одна дурная привычка представителей этого знака.

Козероги. Дурной привычкой Козерогов я бы назвал навязчивые движения, например, щелканье пальцами или хруст суставами.

Водолеи. Вредной привычкой Водолеев является склонность к бродяжничеству. Возможно, потому в России, которая находится под знаком Водолея, так много бомжей. Водолеи также нередко бывают любителями выпить крепкие спиртные напитки. И, если Раки все тащат в дом, то Водолеи, наоборот, все несут куда-то из дому.

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