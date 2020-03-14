УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог указал на слабое место Шмыгаля

14 марта 2020, 08:59

Премьеру нужна периодическая смена декораций, сообщил эксперт.

Астролог сказал, что Денису Шмыгалю не хватает усидчивости – Шмыгаль новости
Денису Шмыгалю не хватает усидчивости, сказал астролог / УНИАН

Астролог Георгий Личели сообщил, что в гороскопе нового премьер-министра Дениса Шмыгаля преобладает воздушная стихия и есть недостаток земной, а это свидетельствует о неустойчивости характера чиновника.

Шмыгаль прекрасный планировщик и менеджер, но ему необходима периодическая смена декораций, рассказал эксперт в комментарии Obozrevatel.

По словам собеседника, Шмыгалю не хватает усидчивости, чтобы долгое время заниматься одним и тем же делом.

"Новый премьер не лишен амбиций. Напряженный аспект Юпитера к Солнцу указывает на то, что амбиции порой завышенные. Ему не стоит браться за крупные проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу – велика вероятность того, что он их не вытянет", – сказал Личели.

Астролог добавил, что со Шмыгалем может сыграть злую шутку чрезмерное самомнение.

"В гороскопе… Шмыгаля преобладает воздушная стихия, что говорит о его интеллектуальности, подвижности и коммуникабельности. Он довольно гибок и с легкостью подстраивается под любую ситуацию. Обладает прекрасной интуицией, острым проницательным умом…", – поделился эксперт.

Напомним, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром 4 марта, за его кандидатуру проголосовал 291 народный депутат. Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове.

Денис Шмыгаль астролог Георгий Личели
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог указал на слабое место Шмыгаля». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:53
Черновицкую область трясет: стало плохо женщине и детям, подозревают коронавирус
09:32
Врач развенчала миф о "заменителе" медицинских масок Видео
09:30
Вылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезни
09:20
Холостяк 10 сезон 2 выпуск - кто ушел
08:59
Астролог указал на слабое место Шмыгаля
08:58
Решилась судьба украинцев, которые застряли на границе Италии со Словенией
08:51
Ненависть россиян к Путину зашкаливает, развязка близка мнение
08:28
Каспаров предупредил, как Путин способен использовать пандемию коронавируса
08:13
Минский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашений Видео
08:00
Гороскоп на 14 марта всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство
07:55
Мода 2020 весна – в моду вернулись элегантные кожаные платья: фото Фото
07:32
Прожорливый китайский вирус "убил" 5429 человек: в Италии шокирующие цифры Видео
07:15
Звезда Вечернего квартала разделась для откровенной фотосессии Фото
07:12
Как не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания Видео
06:54
Последствия будут страшными: как Зеленский рискует "зажечь" Киев мнение
06:33
"Огненная энергия": астролог рассказала, кого в марте ждет нежданное богатство
06:14
Как распознать коронавирус у детей: вскрылась неожиданная проблема
06:13
"Путин, чтоб ты сдох!": Ницой рассказала о происках "русского мира" в Украине
05:45
Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным Видео
05:16
Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові Фото
04:47
Врачи раскрыли жуткие факты о коронавирусе: в чем неожиданная опасность
04:10
Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками Фото
03:32
Названа неожиданная опасность сахара
01:59
"Хотелось пулю в сердце": медик-волонтер рассказал о зверских пытках боевиков "ЛНР"
01:44
Хороший подарок: пьяная танцовщица занялась сексом с парнем в клубе
00:19
14 марта – какой сегодня праздник: День Пи и День землеустроителя Видео
00:01
Не забыть и не перепутать – когда переводят часы в Украине Видео
13 марта, пятница
23:44
"Тут спасать некому": Комаровский призвал украинцев не возвращаться на родину Видео
23:30
Самые модные мужские стрижки 2020 весна - месси кроп и отросший андеркат: фото Фото
23:28
Из-за коронавируса Польша пошла на жесткие меры: что известно Видео
23:08
Пенсии Донбассу: пенсионерам из-за коронавируса приготовили сюрпризы Видео
22:50
Как сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ Видео
22:22
КПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусу Видео
21:50
Пандемия китайского коронавируса: в США ввели чрезвычайное положение
21:36
Глава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры" Видео
21:25
В Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Видео
20:58
Не Китай: ВОЗ назвала новый центр эпидемии коронавируса
20:26
В Италии от коронавируса умерла пожилая украинка: что известно Видео
20:22
"Все намного хуже": в Украине прячут смертность от коронавируса – экс-министр Видео
20:18
Из-за коронавируса Apple представит новые модели iPhone исключительно онлайн
19:54
Украина полностью запретит все полеты из-за коронавируса: названа дата Видео
19:43
Украина решила купить у США газа больше, чем помещается в терминалы Видео
19:29
Бакс по 30 гривен: эксперты предупредили о риске обвала курса
19:00
В Минздраве закончили антикоронавирусный закон: детали документа
18:56
"Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО
18:55
Зеленский одобрил скандальный закон об образовании, устраняющий русские школы
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 13-03-2020 - первая вечеринка Видео
18:44
Экономист рассказал, будут ли перебои с продуктами во время карантина Видео
18:18
Драка на презентации платформы Сивохо: суд решил судьбу ветерана АТО
17:40
Свободное падение: курс гривны к доллару еще снизился
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять