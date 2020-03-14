Астролог указал на слабое место Шмыгаля

Денису Шмыгалю не хватает усидчивости, сказал астролог / УНИАН

Астролог Георгий Личели сообщил, что в гороскопе нового премьер-министра Дениса Шмыгаля преобладает воздушная стихия и есть недостаток земной, а это свидетельствует о неустойчивости характера чиновника.

Шмыгаль прекрасный планировщик и менеджер, но ему необходима периодическая смена декораций, рассказал эксперт в комментарии Obozrevatel.

По словам собеседника, Шмыгалю не хватает усидчивости, чтобы долгое время заниматься одним и тем же делом.

"Новый премьер не лишен амбиций. Напряженный аспект Юпитера к Солнцу указывает на то, что амбиции порой завышенные. Ему не стоит браться за крупные проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу – велика вероятность того, что он их не вытянет", – сказал Личели.

Астролог добавил, что со Шмыгалем может сыграть злую шутку чрезмерное самомнение.

"В гороскопе… Шмыгаля преобладает воздушная стихия, что говорит о его интеллектуальности, подвижности и коммуникабельности. Он довольно гибок и с легкостью подстраивается под любую ситуацию. Обладает прекрасной интуицией, острым проницательным умом…", – поделился эксперт.

Напомним, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром 4 марта, за его кандидатуру проголосовал 291 народный депутат. Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове.