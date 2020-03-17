Блеск "Золотого тельца": астролог дала денежный совет двум знакам Зодиака

Астролог дала рекомендации Водолеям и Рыбам / moneytimes.ru

Планетой-управителем накшатры Пурва Бхадрапада является Юпитер – он же Брихаспати (советник, учитель богов), сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

Главная забота Юпитера — это дать хорошую материальную жизнь, чтобы человек смог полностью сосредоточиться на духовном развитии, рассказала она Главреду.

"Не сразу становится понятно, почему такая благоприятная планета управляет столь зловредной накшатрой. Чтобы разрешить эту загадку, стоит вспомнить двуликую природу Пурва Бхадрапады", - говорит астролог.

По ее словам, накшатра весьма успешно демонстрирует юпитерианскую социально одобряемую, благовоспитанную и консервативную лицевую сторону. Также она искусна в зарабатывании денег, а Юпитер является показателем богатства. Впрочем, ее способы зарабатывания денег бывают сомнительны.

"Пурва Бхадрапада в большей степени расположена в Водолее, и только одна ее часть приходится на Рыбы. В Водолее Сатурн управляет знаком, а Юпитер управляет накшатрой. Сатурн и Юпитер представляют собой дуальность расширения и ограничения, которая в конечном итоге приводит к вечному балансу. Энергия Юпитера в этой накшатре достигает пика, и это означает, что, начиная с определенного момента, Пурва Бхадрапада выходит за пределы юпитерианских социальных ценностей, и тогда моралистическое и сохраняющее влияние Юпитера прекращается. Начинается фаза разрушения и растворения", - подчеркнула ведический астролог.

Она уточнила, что в Водолее Сатурн будет останавливать Пурва Бхадрападу от достижения всех ее целей. Материальная жизнь тут все еще проявлена. Душа должна осознавать кармические обязательства. Юпитер - это проводник на этом непростом пути поиска баланса.

Кроме того, в Рыбах Юпитер управляет и знаком, и накшатрой. Это то положение, в котором происходит последний толчок в сторону самореализации.

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"Душа тут невероятно взрослая, но при этом может совершать детские ошибки, поскольку она очень мотивирована соединиться с космическим планом, она становится меньше привязанной к материальному миру и больше озабочена вопросами духовности. Но этим людям все же нужно осознать, что они все еще живут в практичном мире", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк рассказала, кого в марте ждет нежданное богатство.