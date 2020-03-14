"Огненная энергия": астролог рассказала, кого в марте ждет нежданное богатство

"Горящая пара" – это 25-я лунная накшатра Пурва Бхадрапада. Она соответствует рожденным со 2 по 16 марта и во время 22:49-23:43, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, это лунное созвездие означает "Первая счастливая стопа" или "Тот, у кого счастливые ноги".

"Человеческая накшатра, жизненная цель – артха, т.е. работа, приносящая богатство, принцип – созидание. Каста - учителя, священники. Нрав свирепый, жестокий", - пояснила она в комментарии Главреду.

Астролог отметила, что на более тонком уровне Артха означает "ответ", ведь люди Пурва Бхадры уходят в своих поисках за пределы практической жизни - они ищут ответы в космосе, будучи в гармонии с создателем. Пурва Бхадра желает создать целую систему поддержки, от которой многие получат пользу. Люди с Пурва Бхадрой духовно развиты сами по себе. Их путь связан с процессом отдачи другим. Их карма - это сострадание, доброта и борьба за справедливость.

"Сила накшатры - огненная энергия, которая дает человеку возможность вырваться из обусловленности материальной жизни и подняться на духовный уровень. Пурва Бхадрапада действует как мост между сознанием на материальном и нематериальном планах. Именно этот мост блокируется в сознании большинства человечества в настоящее время. Пурва Бхадрапада имеет силу поднять эволюционный уровень человека через внутреннее очищение, через действие бушующего небесного огня покаяния", - подчеркнула ведический астролог.

Она говорит, что если человек желает достичь блеска духовного знания, Пурва Бхадрапада может дать осознание, сенситивность и духовный огонь: "Это как ракетное топливо, которое позволяет человеку прогрессировать в духовной жизни, дает человеку возможность вырваться из обусловленности материальной жизни и подняться на духовный уровень. И любая духовная практика она ставит человека перед выбором: быть как все или стать белой вороной".

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Астролог добавила, что превозмочь закостенелые ожидания окружающих, которые мешают нам прогрессировать, эту силу дает именно Пурва Бхадрапада.

"Результат – поддержка целого мира. Люди готовы к такому упорному труду. Чтобы достичь этого, они вкладывают очень много. Им необходимо самим трансформироваться и вести за собой других к трансформации люди очень заботятся о своих супругах, партнерах и своих близких", - резюмировала Костюк.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк предрекла коренной перелом для одного знака Зодиака.