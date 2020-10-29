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Астрологи узнали, от каких мужчин ждать "спектаклей"

29 октября 2020, 05:26

Представители водного знака Зодиака – прекрасные актеры, отметили эксперты.

Астрологи поделились, что для проверки женщин Скорпионы способны на спектакли – Гороскоп Скорпион
Для проверки женщин Скорпионы способны на "спектакли", поделились астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи выяснили, что мужчины, рожденные под знаком Зодиака Скорпион, могут необычным способом испытывать женщин на надежность.

Мужчины-Скорпионы для испытания женщин способны устраивать целые спектакли, пишет slovofraza.com.

Эксперты отметили, что Скорпионы очень подозрительны, умеют контролировать эмоции и являются прекрасными актерами.

"...Скорпион может разыграть целый спектакль о "своей сложной жизненной ситуации" и наблюдать, как вы будете его спасать и будете ли", – отмечается в материале.

  • Ранее астрологи поделились, что Скорпионов раздражает больше всего, в частности, когда любовники не испытывают оргазм.
  • Эксперт также узнали, что представители этого знака Зодиака не любят, когда их заставляют ревновать или обвиняют в неверности, когда кто-то берет ручку и не возвращает, когда слишком сильно следят за модой или перебирают продуктами.

Знак Зодиака Скорпион

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.

Гороскоп 2020 гороскоп Скорпион
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