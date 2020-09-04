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"Быстрая смерть": астролог сказал, какой год Путин точно не переживет

4 сентября 2020, 09:44

Президент России скончается после падения его режима, сообщил эксперт.

Астролог утверждает, что Путин точно не переживет 2022 год – Путин гороскоп 2020
Владимир Путин точно не переживет 2022 год, утверждает астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин быстро умрет.

Российский лидер быстро скончается после того, как его режим падет, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Путин точно не переживет 2022 год, поскольку у него годовой соляр на 7 октября (день рождения главы РФ) 2021-го является последним.

"…Спустя непродолжительное время (после падения режима – Ред.) случится и быстрая смерть Путина – 2022 год он точно не переживет…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что дни Владимира Путина сочтены, ему осталось жить максимум один или два года. Астролог считает, что российский президент знает о своей скорой кончине, и поэтому способен на все. Также Росс прогнозировал, что 2021 год станет последним годом правления Путина.

Владимир Путин Влад Росс Гороскоп 2020
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