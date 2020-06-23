Кто родился 23 числа: нумеролог назвала отличительные черты

Люди, рожденные 23 числа, хотят достичь успеха, поделилась Людмила Савина / facebook.com/Людмила Савина

Нумеролог Людмила Савина сообщила, что люди, которые родились 23 числа любого месяца, желают достичь успеха.

Такие люди не понимают пассивных и инертных людей, поделилась эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, люди, рожденные 23-го, как правило, находят выход в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.

"…Вам лучше находить себе друзей, близких по духу, и идти с ними по жизни рука об руку. Вы пришли в этот мир, чтобы не только совершать перемены, но и подталкивать к этому людей, имея надежду, что изменения ведут к лучшему", – отметила эксперт.

/ facebook.com/Людмила Савина

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