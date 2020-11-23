Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца

Сердца женщин-представительниц двух знаков Зодиака могут покорить / Reuters

Гороскоп на вторник, 24 ноября (10-11 лунный день), пообещал знаку Зодиака Дева награду за отдачу на любовном фронте.

Женщинам Близнецам и Стрельцам светит покорение сердца, говорится в астропрогнозе, который опубликован на supercook.ru.

Еще двум знакам – Овен и Лев – спрогнозировано подходящее время для начала важных дел.

Какой 10-11 лунный день сулят водным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 ноября 2020 года – Рак

Вы можете неожиданно впустить в жизнь нового человека или захотеть повидаться с тем, кто недавно волновал ваше сердце. День подходит для работы руками и тренировки тела.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Не стоит вкладывать или тратить крупные суммы, можно нарваться на крайнюю неудачу. Лучше не заниматься финансовыми операциями.

Гороскоп на 24 ноября 2020 – Рыбы

Возможно, вами недоволен человек, от которого вы зависите, – есть угроза его негативного влияния на ваше положение. Некоторые обстоятельства могут вынудить перестроить планы.

Какой 10-11 лунный день сулят земным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 ноября 2020 года – Дева

Если хотите получить вознаграждение – полностью отдайтесь тому, кого любите. Окунитесь в духовный мир.

Гороскоп на завтра – Телец

Стоит посвятить время работе руками и отказаться от лишних душевных разборок. Если слишком сильно будете рыться в своей душе – могут возникнуть ссоры с близкими.

Гороскоп на 24 ноября 2020 – Козерог

На любовном или карьерном фронтах неожиданно что-то может пойти не так. Не бойтесь подключать других людей и менять тактику.

Какой 10-11 лунный день воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 ноября 2020 года – Весы

Можно неожиданно с кем-то познакомиться или встретиться. Мужчинам посоветовали отдать как можно больше внимания близким женщинам.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Разберитесь с начатыми делами, скоро может появиться куча новых задач. Сердце женщин может кто-то покорить. Мужчинам не стоит усердно рыться в своей душе.

Гороскоп на 24 ноября 2020 – Водолей

Здоровье не должно быть где-то на заднем плане, берегитесь – старая болезнь может начать активничать. Чтобы найти союзников, будьте порядочны и активны.

Какой 10-11 лунный день огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 ноября 2020 года – Овен

Планировали важное дело – его можно начинать. Берегите лоб – не стоит им пробивать стены.

Гороскоп на завтра – Лев

Можете давать старт важному делу. Из-за потребности в получении "плюшек" от руководства возможно падение авторитета. На рабочем фронте неожиданно могут возникнуть проблемы.

Гороскоп на 24 ноября 2020 – Стрелец

Противопоказаны авантюрные дела и не стоит давать старт чему-то новому. Женщинам светит свидание. Мужчинам не советуют разбрасываться пустыми словами.