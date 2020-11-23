Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца

Огненным знакам Зодиака насулили подходящее время для старта важных дел.
Гороскоп на вторник, 24 ноября (10-11 лунный день), пообещал знаку Зодиака Дева награду за отдачу на любовном фронте.
Женщинам Близнецам и Стрельцам светит покорение сердца, говорится в астропрогнозе, который опубликован на supercook.ru.
Еще двум знакам – Овен и Лев – спрогнозировано подходящее время для начала важных дел.
Какой 10-11 лунный день сулят водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 24 ноября 2020 года – Рак
Вы можете неожиданно впустить в жизнь нового человека или захотеть повидаться с тем, кто недавно волновал ваше сердце. День подходит для работы руками и тренировки тела.
- Гороскоп на завтра – Скорпион
Не стоит вкладывать или тратить крупные суммы, можно нарваться на крайнюю неудачу. Лучше не заниматься финансовыми операциями.
- Гороскоп на 24 ноября 2020 – Рыбы
Возможно, вами недоволен человек, от которого вы зависите, – есть угроза его негативного влияния на ваше положение. Некоторые обстоятельства могут вынудить перестроить планы.
Какой 10-11 лунный день сулят земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 24 ноября 2020 года – Дева
Если хотите получить вознаграждение – полностью отдайтесь тому, кого любите. Окунитесь в духовный мир.
- Гороскоп на завтра – Телец
Стоит посвятить время работе руками и отказаться от лишних душевных разборок. Если слишком сильно будете рыться в своей душе – могут возникнуть ссоры с близкими.
- Гороскоп на 24 ноября 2020 – Козерог
На любовном или карьерном фронтах неожиданно что-то может пойти не так. Не бойтесь подключать других людей и менять тактику.
Какой 10-11 лунный день воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 24 ноября 2020 года – Весы
Можно неожиданно с кем-то познакомиться или встретиться. Мужчинам посоветовали отдать как можно больше внимания близким женщинам.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Разберитесь с начатыми делами, скоро может появиться куча новых задач. Сердце женщин может кто-то покорить. Мужчинам не стоит усердно рыться в своей душе.
- Гороскоп на 24 ноября 2020 – Водолей
Здоровье не должно быть где-то на заднем плане, берегитесь – старая болезнь может начать активничать. Чтобы найти союзников, будьте порядочны и активны.
Какой 10-11 лунный день огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 24 ноября 2020 года – Овен
Планировали важное дело – его можно начинать. Берегите лоб – не стоит им пробивать стены.
- Гороскоп на завтра – Лев
Можете давать старт важному делу. Из-за потребности в получении "плюшек" от руководства возможно падение авторитета. На рабочем фронте неожиданно могут возникнуть проблемы.
- Гороскоп на 24 ноября 2020 – Стрелец
Противопоказаны авантюрные дела и не стоит давать старт чему-то новому. Женщинам светит свидание. Мужчинам не советуют разбрасываться пустыми словами.