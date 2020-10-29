Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви

Тельцам светит очень легкая победа / Анастасия Олейникова для Главреда

Гороскоп на пятницу, 30 октября (14-15 лунный день), сулит знаку Зодиака Телец очень легкую победу.

Раков астропрогноз предупредил об угрозе острой ситуации на любовном фронте, говорится на supercook.ru.

Весам светят выгодные покупки, а у Водолеев могут возрасти сексуальность, творческий потенциал и уровень жизненных сил.

Как пятницу советуют провести представителям огненной стихии

Гороскоп на 30 октября 2020 года – Овен

Предпринимателям нужно закончить то, что они начали. Если хотите признания – можете сами создать себе проблемы.

Гороскоп на 30 октября 2020 – Стрелец

Если хотите завершить то, что начали, разумно распределите силы. Не стоит слишком сильно активничать.

Гороскоп на завтра – Лев

Следите за тем, как вы себя чувствуете, – не нужно игнорировать болезни. Желание лидировать и получить признание может создать немало проблем.

Как пятницу советуют провести представителям земной стихии

Гороскоп на 30 октября 2020 года – Козерог

Никому не позвольте на вас повлиять. Нельзя отступать и бросать то, что вы начали. Чтобы получить удачу, нужно упорно двигаться вперед к заданной цели.

Гороскоп на 30 октября 2020 – Дева

Вас может материально кто-то поддержать. Предпринимателям для завершения дела нужно правильно распределить силы.

Гороскоп на завтра – Телец

Женщинам кто-то может помочь материально. Мужчинам под силу очень легко получить что-то, что ранее казалось недоступным.

Как пятницу советуют провести представителям воздушной стихии

Гороскоп на 30 октября 2020 года – Водолей

Вы можете стать более творческими и сексуальными. Будет расти уровень жизненных сил. Не бойтесь признавать ошибки.

Гороскоп на 30 октября 2020 – Весы

Проделанная работа может не удовлетворить. Можно заключать торговые сделки, есть шанс что-то выгодно купить.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Жизненных сил будет мало. Если хотите достичь цели, ищите союзников или грамотно распределите силы.

Как пятницу советуют провести представителям водной стихии

Гороскоп на 30 октября 2020 года – Рыбы

Сделайте близким подарки, говорите красивые слова. Людям, которых поразили, не стоит выходить из себя.

Гороскоп на 30 октября 2020 – Рак

Реализацию планов лучше немного перенести. На работе может произойти что-то неприятное. На любовном фронте есть угроза критической ситуации.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вы можете почувствовать, как вас наполняет новая энергия. Возможно, захочется взяться за новое дело.