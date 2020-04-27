УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Кидалово на крупную сумму": названы бедолаги мая

27 апреля 2020, 00:55

В мае неудачи грозят четырем знакам Зодиака, предупредил астролог.

Рыбы, Тельцы, Весы и Девы могут стать бедолагами мая – Гороскоп на май 2020 года
Бедолагами мая могут стать Рыбы, Тельцы, Весы и Девы / Reuters

В мае неудачи грозят Рыбам, Тельцам, Весам и Девам, в частности, Тельцов и Рыб могут "кинуть" на крупную сумму.

Рыбам грозят заблуждения и обманы, могут разрушиться отношения со второй половинкой, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник предупредил, что Рыб могут легко обмануть, они могут стать жертвой соблазна. Эксперт посоветовал никому не давать деньги в долг и соблюдать карантин.

Росс поделился, что Тельцов на солидную сумму могут "кинуть" старые приятели или закадычные друзья, поэтому лучше никому не верить. Тельцам тоже не стоит давать деньги в долг. Им грозит уменьшение дохода – зарплату могут урезать.

Собеседник добавил, что Весам грозит разрушение деловых партнерских отношений, все будет казаться очень сложным.

"…Им будет тяжело найти равновесие и сбалансировать атмосферу вокруг себя…", – сказал астролог.

Эксперт предупредил, что с Девами могут пересмотреть трудовые договоры/контракты не в лучшую для них сторону. По словам Росса, Девам грозит увольнение, может ухудшиться состояние здоровья, есть риск заразиться коронавирусом.

Ранее Влад Росс говорил, что в мае удача светит Близнецам, Водолеям, Ракам и Козерогам. Астролог сообщил, что Козерогам светят ответственные и важные посты, а Водолеи могут зачать гениальных детей.

Влад Росс Гороскоп 2020
Сейчас вы просматриваете новость «"Кидалово на крупную сумму": названы бедолаги мая». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:55
"Кидалово на крупную сумму": названы бедолаги мая
00:19
27 апреля – какой сегодня праздник: День Мартына и День короля Видео
26 апреля, воскресенье
23:51
Эксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 26 апреля Видео
23:30
Голос країни 2020 смотреть онлайн финал 26-04-2020 Видео
23:23
Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками
22:58
В Киеве на Красную горку пытались прорваться на кладбище, вопреки карантину
22:04
"Мы здесь будем жить": Лукашенко хочет восстанавливать Чернобыльскую зону
21:58
Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом
21:49
Голос країни 2020 - как голосовать в финале 26-04-2020 Видео
21:28
Кабмин пообещал доплаты за больных коронавирусом: кому и сколько
21:22
Кардинальные языковые изменения в школах: что ждет учеников в сентябре
20:45
В Минздраве заговорили о досрочном смягчении карантина - главное условие
20:37
Вспышка Covid-19 в Мариуполе: медики заразились во время операции от бессимптомного пациента
20:04
Потеряли вождя: после слухов о кончине Ким Чен Ына людей накрыла паника
19:50
Под Чернобылем вновь вспыхнули четыре мощных очага пожара
19:28
"Было очень плохо": герой поведал о первом дне после ужасной аварии на ЧАЭС
19:13
Священники, студенты, монахи: в Киево-Печерской лавре все заразились коронавирусом
18:54
"Все только начинается": ВОЗ бьет тревогу из-за пандемии в Африке
18:29
Погода кардинально изменится: детальный прогноз на неделю
18:13
760 кг взрывчатки в каждом заряде: комиссия заявила о подрыве арсенала в Балаклее
18:01
Гороскоп на завтра: открытие дара и смертельная опасность Видео
17:35
Американские спецслужбы нашли поезд Ким Чен Ына Фото
17:30
Чернобыль 5 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом Видео
17:07
"Один удар и три жертвы": на Запорожье произошло ужасное ДТП
16:36
Салат с редисом и бананами: простой необычный рецепт Видео
16:28
Местные выборы в Украине: глава Слуги народа успокоил и предупредил о новшествах
16:10
Чернобыль 4 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом Видео
15:59
Подцепить коронавирус от собаки или кота: в ВОЗ рассказали правду Видео
15:40
Идеальный завтрак: что нужно есть утром Видео
15:15
Карантина не будет: коронавирусом в Беларуси заболели 10 тысяч человек Видео
15:00
Чернобыль 3 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом Видео
14:36
Завтра Россия обгонит Китай: коронавирус начал эскалацию в Москве Видео
14:04
Писатель рассказал, чего Путин параноидально боится Видео
13:45
Корабль для достройки Северного потока-2 запутал следы и возвращается на Дальний Восток Видео
13:25
Маникюр весна 2020 новинки: бабочки на ногтях и маникюр фуксия - фото Фото
13:20
Чернобыль 2 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом Видео
13:13
Гороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинать
13:06
Коронавирус поставил на уши Черновицкое СИЗО: произошел бунт
12:32
"Уничтожены боевые машины и боевики": Штирлиц раскрыл новые потери противника
12:10
Чернобыль 1 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом Видео
11:45
Ким Чен Ына не показывают людям: эксперт назвал причину Видео
11:05
В Италии не хотят видеть туристов: когда откроют границы Видео
11:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020 Видео
10:16
"Более +20 и гроза": когда Киеву светят погодные сюрпризы Видео
10:13
Стало известно, почему Ким Чен Ын "перешел в вегетативное состояние" Видео
09:57
Саакашвили - бомба для Зеленского мнение
09:40
"Важные посты и гениальные дети": астролог назвал "удачников" мая
09:20
Коронавирус в Украине набедокурил: заразу подхватили полтысячи человек за сутки Видео
09:00
Вспышка коронавируса в Мариуполе: у кого нашли заразу Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять