"Кидалово на крупную сумму": названы бедолаги мая

Бедолагами мая могут стать Рыбы, Тельцы, Весы и Девы / Reuters

В мае неудачи грозят Рыбам, Тельцам, Весам и Девам, в частности, Тельцов и Рыб могут "кинуть" на крупную сумму.

Рыбам грозят заблуждения и обманы, могут разрушиться отношения со второй половинкой, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник предупредил, что Рыб могут легко обмануть, они могут стать жертвой соблазна. Эксперт посоветовал никому не давать деньги в долг и соблюдать карантин.

Росс поделился, что Тельцов на солидную сумму могут "кинуть" старые приятели или закадычные друзья, поэтому лучше никому не верить. Тельцам тоже не стоит давать деньги в долг. Им грозит уменьшение дохода – зарплату могут урезать.

Собеседник добавил, что Весам грозит разрушение деловых партнерских отношений, все будет казаться очень сложным.

"…Им будет тяжело найти равновесие и сбалансировать атмосферу вокруг себя…", – сказал астролог.

Эксперт предупредил, что с Девами могут пересмотреть трудовые договоры/контракты не в лучшую для них сторону. По словам Росса, Девам грозит увольнение, может ухудшиться состояние здоровья, есть риск заразиться коронавирусом.

Ранее Влад Росс говорил, что в мае удача светит Близнецам, Водолеям, Ракам и Козерогам. Астролог сообщил, что Козерогам светят ответственные и важные посты, а Водолеи могут зачать гениальных детей.