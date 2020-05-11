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Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: кому простят все долги, а кого ждут интриги на работе

11 мая 2020, 07:55

У Стрельцов - подъем жизненных сил, а у Близнецов появится новая работа.

гороскоп
Гороскоп на 11 мая 2020 обещает сложный день

В понедельник, 11 мая – 19 лунный день, взрослая убывающая Луна.  Начало недели будет сложным. Энергия может быть направлена как на созидание, так и на разрушение. Нельзя поддаваться стрессам, нужно отгонять мрачные мысли и хорошо обдумывать свои поступки.

Что земным знакам Зодиака наобещал гороскоп на 11 мая

Гороскоп на 11 мая 2020 года – Козерог

Если ваши планы рушатся, не расстраивайтесь, возможно это к лучшему. Ваша вторая половинка может совершать провокационные действия, не берите это близко к сердцу. 

Гороскоп на сегодня – Дева

Стоит быть осторожным в транспорте и на дорогах. Вам возможно простят задолженности, а шеф или родители дадут хороший совет. Прислушайтесь к нему.  

Гороскоп на 11 мая 2020 – Телец

Остерегайтесь интриг на работе, они могут существенно попортить вам нервы. Возможен переворот в вашем отношении к другу, единомышленнику.

Чего огненным знакам Зодиака ждать от 11 мая

Гороскоп на 11 мая 2020 года – Стрелец

Вы почувствуете повышение жизненных сил и энергии,  появятся новые идеи для творческого самовыражения. Этот день обещает вам лидирующее положение во всех сферах. 

Гороскоп на сегодня – Овен 

Утро будет сложным. Все будет валиться из рук, а нужное решение никак не получается найти. Во второй половине дня все наладится. Вы получите помощь со стороны. 

Гороскоп на 11 мая 2020 – Лев

Женщинам-Львам светит новое знакомство с интересным человеком. Мужчинам-Львам звезды рекомендуют умерить страсть к экстравагантным поступкам, которые могут изменить личную жизнь к худшему.

Читайте такжеГороскоп на май 2020: кому грозит "переворот" в личной жизни

Что водным знакам Зодиака обещает гороскоп на 11 мая

Гороскоп на 11 мая 2020 года – Скорпион

Появится возможность привлечь на свою сторону влиятельного покровителя. Объясните ему все спокойно и подробно, со временем он поможет решить вам многие проблемы. 

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Плохое время для поездок. Также не исключены провалы на работе или в учебе. Вы находитесь в плену эмоций, поэтому вам сложно излагать свои мысли. 

Гороскоп на 11 мая 2020 – Рак

День может принести неожиданные сюрпризы - и приятные, и не очень. Нужно тщательно ко всему подготовиться. Постарайтесь отдохнуть. 

Чего воздушным знакам Зодиака ждать 11 мая

Гороскоп на 11 мая 2020 года – Близнецы

Представителей знака ждет что-то новое - это может быть как новая работа, так и новая любовь. Не бойтесь перемен. Все к лучшему.  

Гороскоп на сегодня – Весы

Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача вам будет способствовать во всем. Занятие любимым делом снимет нервную усталость.

Гороскоп на 11 мая 2020 – Водолей

Не начинайте выяснять отношения с партнером, это может привести к серьезной ссоре. Будьте осторожны в магазине. Вас могут обмануть, подсунув товар не лучшего качества,

Читайте также"Удары по любви": экстрасенс посоветовал, как уберечь отношения

Как сообщал Главред, ранее астролог назвал "черные дни" мая

В свою очередь, экстрасенс Хаял Алекперов составил гороскоп на май 2020 года и предупредил, что отношениям Львов, Дев и Козерогов грозят "удары".

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