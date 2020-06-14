Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания

Со срывом масок могут столкнуться Тельцы / УНИАН

Воскресенье, 14 июня, прогнозируется неспокойным для ряда знаков Зодиака, в частности, Тельцы могут столкнуться со срывом масок, а Стрельцы – с ложными обещаниями.

Гороскоп на 14 июня 2020 года также нерадужный для Водолеев и Овнов, им грозят материальные потери, сообщает SuperCook.ru.

Львов предупредили о большой угрозе травм, а Близнецам посоветовали не рисковать.

Что светит в воскресенье воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 июня 2020 года – Весы

В творчестве возможен подъем. Прогнозируются важные дела. Возможна встреча со старыми знакомыми.

Гороскоп на 14 июня 2020 – Близнецы

Откажитесь от риска.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дараНе стоит ввязываться в авантюры, делать крупные покупки и проводить коммерческие операции, которые требуют вложения серьезных денег.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Есть угроза финансовых потерь, возможно, вы начнете тратить больше. Возможно, придется потратиться на детей или на пожилых родственников. Скупость вас не украсит.

Что светит в воскресенье водным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 июня 2020 года – Скорпион

Хороший день для приема гостей или похода в гости – некоторые недоразумения могут исчезнуть. Можно сделать паузу в деятельности и попытаться отгородиться от проблем.

Гороскоп на 14 июня 2020 – Рыбы

Можно что-то изменить в доме, делать покупки. Плоды могут принести доброжелательность, привлекательность и творческий подход к делу.

Гороскоп на сегодня – Рак

Радость может принести общение с детьми. Возможно, придется решать материальные вопросы. Дома могут возникнуть мелкие проблемы.

Что светит в воскресенье земным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 июня 2020 года – Дева

Вечер стоит провести на природе. Есть угроза ссоры с близким человеком, сделайте так, чтобы конфликт не затянулся.

Гороскоп на 14 июня 2020 – Козерог

На личную жизнь может негативно повлиять неожиданное стечение обстоятельств. Не стоит браться одновременно за несколько дел и ставить перед собой глобальные задачи.

Гороскоп на сегодня – Телец

В этот день вы можете узнать о людях самое худшее – маски могут быть сорваны. Трезво оценивайте действительность, будьте осмотрительны и откажитесь от излишества в еде.

Что светит в воскресенье огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 июня 2020 года – Стрелец

Из-за активности в финансовой сфере можно понести материальные потери. Не стоит общаться с большим количеством людей. Обещания могут быть ложными, а надежды – напрасными.

Гороскоп на 14 июня 2020 – Лев

Есть большая угроза травм. Возможно, придется решать отложенные проблемы. Чтобы ситуация не стала крайне острой – смело идите навстречу испытаниям.

Гороскоп на сегодня – Овен

Не стоит знакомиться с Тельцами и Львами.

Читайте такжеРетроградный Меркурий 2020: что грозит, и за какие дела не братьсяВечер лучше всего провести на природе.