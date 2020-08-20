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Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 августа: новое увлечение и удачные покупки

20 августа 2020, 10:33

Представителям одного знака Зодиака советуют делать крупные покупки.

Новое увлечение сулят Овнам – Гороскоп на сегодня 20 августа 2020 года
Новое увлечение спрогнозировано Овнам / Reuters

Гороскоп на четверг, 20 августа, спрогнозировал одному огненному знаку Зодиака – Лев – успешные новые знакомства.

Тельцам напророчены удачные крупные покупки, сообщает SuperCook.ru.

В гороскопе также говорится, что Овнам светит новое увлечение.

Каким может быть четверг для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 20 августа 2020 года – Близнецы

Можно активно развлекаться, отдыхать, общаться или тренировать тело. Возможны конфликты из-за черствости или тщеславия. Не ищите приключения.

Гороскоп на 20 августа 2020 – Водолей

Чтобы проблемы разрешились, нужно действовать обдуманно и осторожно.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастьеСупружеские отношения могут серьезно улучшиться.

Гороскоп на сегодня – Весы

Может ухудшиться состояние здоровья. Лучше отказаться от встреч, приема гостей или другого общения.

Каким может быть четверг для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 20 августа 2020 года – Телец

Чтобы день был удачным, все заранее спланируйте. Можно получить доход. Крупные покупки могут оказаться удачными.

Гороскоп на 20 августа 2020 – Дева

Посвятите время развлечениям, активному отдыху, общению или физическим нагрузкам. Возможно новое знакомство. Во второй половине дня во время работы можно допустить ошибку или травмироваться.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Стоит развлекаться, общаться, активно отдыхать или тренировать тело. Не стоит переоценивать свои силы.

Каким может быть четверг для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 20 августа 2020 года – Овен

Могут появиться новые партнеры, можно менять сферу деятельности. Вы можете кем-то увлечься. Можно путешествовать, прогуливаться, тренировать тело. Не стоит много пить алкоголя.

Гороскоп на 20 августа 2020 – Лев

Стоит развлекаться, тренировать тело, общаться, активно отдыхать. Новые знакомства могут быть успешными. Увлечения могут принести новый доход.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Активно развлекайтесь, общайтесь, тренируйте тело. Происки недругов могут повлиять на отношения с теми, кто рядом.

Каким может быть четверг для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 20 августа 2020 года – Рыбы

Придется приложить усилия для удержания стабильности в общественном и финансовом положении. Скоро могут появиться свежие мысли и новые силы.

Гороскоп на 20 августа 2020 – Скорпион

Может возникнуть много проблем в отношениях с теми, кто рядом. Чтобы ситуация не обострилась до крайности, нужно пойти на компромисс.

Гороскоп на сегодня – Рак

Вы можете создать что-то необыкновенное. Возможно, вы почувствуете поддержку высших сил.Читайте также"Неожиданно нападает": один знак Зодиака может свести с ума – астрологи

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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