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Гороскоп на 30 апреля для всех знаков Зодиака: изменение судьбы и денежный кризис

30 апреля 2020, 08:39

В праздничный день Девам не советуют прекращать движение вперед.

У Тельцов может измениться судьба – Гороскоп на сегодня 30 апреля 2020 года
Судьба Тельцов может измениться / Reuters

Последний день мая и девятый лунный день – четверг, 30 число, не помешает прожить в темпе джаза, тем более, что именно в этот день отмечается Международный день джаза 2020.

Движение – это жизнь, но иногда лишние телодвижения могут спровоцировать неприятности и хлопоты. 

Гороскоп на 30 апреля 2020 года посоветовал Девам не прекращать двигаться вперед, заниматься делами, иначе появится угроза денежного кризиса. Также звезды предупредили, что Тельцам грозит изменение судьбы.

Что огненным знакам Зодиака стоит делать в праздничный день

Гороскоп на 30 апреля 2020 года – Стрелец

Займитесь домашними проблемами, которые просто нельзя откладывать. Чтобы улучшить отношения с близкими, отдайте больше тепла.

Гороскоп на сегодня – Овен

Сбросьте с себя лишний груз, скорее всего, у вас есть с кем поделиться ношей. Читайте такжеКому в мае грозят несчастные случаи: астролог назвал датыНайдите время для того, чтобы хоть как-то помочь детям.

Гороскоп на 30 апреля 2020 – Лев

Не тратьте энергию на негатив – не стоит находить повод для придирок. Займитесь тем, что поможет вам "подрасти".

Что водным знакам Зодиака стоит делать в праздничный день

Гороскоп на 30 апреля 2020 года – Скорпион

Не стоит падать в собственных глазах – откажитесь от низких поступков и боритесь с низкими чувствами. 

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Даже и не думайте очень плохо о ком-либо, сосредоточьтесь на позитиве. Боритесь с негативными эмоциями, во всем ищите позитив.

Гороскоп на 30 апреля 2020 – Рак

Любовные дела могут занять все ваши мысли, берегитесь – из-за этого возможны мелкие неприятности. Потрудитесь физически, возможно, дома пора навести порядок.

Что земным знакам Зодиака стоит делать в праздничный день

Гороскоп на 30 апреля 2020 года – Козерог

Давно хотели что-то купить – возьмите и купите, конечно, если это не нанесет разрушительный удар по вашему бюджету. 

Гороскоп на сегодня – Дева 

Не время для дорогих и ненужных покупок. Не вздумайте расслабляться. Трудитесь и продвигайте свои проекты.

Гороскоп на 30 апреля 2020 – Телец

Возможен неожиданный поворот судьбы. Время показать свои самые хорошие стороны. Не нарывайтесь на конфликты в отношениях.

Что воздушным знакам Зодиака стоит делать в праздничный день

Гороскоп на 30 апреля 2020 года – Близнецы 

Не время для строгих диет и суеты. Постарайтесь отгородить себя от новых знакомых. В делах можно пойти на небольшой и продуманный риск.

Гороскоп на сегодня – Весы

Не забывайте, что вам есть на кого положиться. Можно начать изучать что-то новенькое.

Читайте такжеГороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинатьНайдите себе работу, которая поднимает настроение.

Гороскоп на 30 апреля 2020 – Водолей

Может показаться, что вы с руководством говорите на разных языках, поэтому начальство лучше обходить стороной. Избегайте конфликтных ситуаций, они могут ударить по здоровью.

Гороскоп 2020 Зодиак День джаза
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