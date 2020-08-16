"Крупная прибыль, семейное счастье": кому в сентябре светит "пруха"

В сентябре "пруха" светит Скорпионам / sobakidendy-news.ru

Гороскоп на сентябрь 2020 года спрогнозировал везение одному знаку Зодиака – Скорпион. Представителям этого знака светит крупная прибыль и семейное счастье.

В сентябре Скорпионы могут закончить масштабные дела, сообщает SlovoFraza.

В прогнозе говорится, что воплощение в жизнь конкретного проекта принесет Скорпионам серьезную прибыль и подтолкнет к получению руководящего поста.

"…Везет также одиноким Скорпионам, которые встретят вторую половинку и создадут счастливую семейную пару", – отмечается в материале.

Напомним, в гороскопе на август 2020 года, который составил астролог Влад Росс, говорится, что Скорпионам грозят "удары" по здоровью и неприятности на работе. Эксперт говорил, что Скорпионы могут подцепить венерические заболевания.