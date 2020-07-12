Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июля: покровительство планет и тайные препятствия

Под покровительством планет может оказаться Скорпион / УНИАН

В понедельник, 13 июля, Скорпионам светит покровительство планет, а Рыбам грозят тайные препятствия и несчастные случаи.

Одному знаку Зодиака гороскоп на 13 июля 2020 года спрогнозировал финансовый фарт, пишет SuperCook.ru.

По его данным, Девы могут получить крупную финансовую помощь.

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Гороскоп на 13 июля 2020 года – Скорпион

Откажитесь от необратимых шагов, стоит действовать обдуманно. Проявляйте терпеливость.

Гороскоп на 13 июля 2020 – Рак

Ваш творческий потенциал может повыситься. Уединение может увеличить потребность выразить свои чувства и мысли.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не стоит браться за новые и важные дела. Можно получить лживую информацию, возможны проблемы на работе и в семье. Будьте осторожны и не поддавайтесь иллюзиям.

Какой понедельник светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 13 июля 2020 года – Близнецы

Внутренние духовные силы могут пробудиться. Путешествие может быть увлекательным и приятным.

Гороскоп на 13 июля 2020 – Весы

Можно заниматься коллективной работой и отдыхать в компании. Можно начинать новые дела и завершать старые. Стоит прислушиваться к друзьям.

Гороскоп на завтра – Водолей

Уделяйте большую часть своего внимания детям. Проявляйте выдержку и терпение. Из-за вызова, брошенного обществу, может измениться материальное и социальное положение.

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Гороскоп на 13 июля 2020 года – Телец

Массу приятных ощущений может принести новое знакомство или путешествие. Могут проснуться внутренние силы.

Гороскоп на 13 июля 2020 – Дева

Вы сможете легко получить то, что казалось недоступным. Родители могут предоставить крупную финансовую помощь.

Гороскоп на завтра – Козерог

Не принимайте необратимые решения. Возможны проблемы в личной жизни. Ваши действия могут обернуться против вас.

Какой понедельник светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 13 июля 2020 года – Овен

Можно активно отдыхать, тренировать тело, но не стоит перетруждаться. Неожиданная новость может заставить изменить планы. Не стоит рисковать.

Гороскоп на 13 июля 2020 – Стрелец

Встреча может быть приятной и увлекательной. Можно посвятить время активному отдыху.

Гороскоп на завтра – Лев

Жизненных сил резко станет меньше. Не стоит рисковать и перенапрягаться. Обратите внимание на состояние своего здоровья.