Астролог назвала дату, до которой важно успеть начать новые дела

В этом году очень мало благоприятных дней для начала новых дел / Фото pixabay.com

Астролог Людмила Халанская предупредила, что ближайший напряженный период в Украине ожидается осенью 2020 года и связан он будет с выборами.

До осени ожидаются всего лишь несколько напряженных дней в районе Дня Независимости – они будут достаточно заметными, возможны серьезные события, написала Халанская в Facebook.

"Больше ничего. Никакого наступления из Крыма, которым всех пугают, никаких новых проблем. Но и решения старых проблем тоже пока не предвидится. Стабильность во всём – много раз повторяла это определение для 2020 года. Уж какая есть, но стабильность", - отметила астролог.

Кроме того, по словам Халанской, благоприятных дней для начала новых дел очень мало в этом году.

"Но всё же поспешите начать важные проекты до 10 сентября. В этот день Марс станет ретроградным и до 14 ноября не будет способствовать новым начинаниям", - посоветовала эксперт.

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