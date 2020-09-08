Психи и гении: астролог назвал самые чудаковатые знаки Зодиака

По мнению астролога, среди Водолеев больше всего гениев и людей "с приветом"

Гении и талантливые изобретали чаще всего встречаются среди представителей трех знаков Зодиака, но, вместе с тем, именно среди них чаще всего встречаются и психи.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, астролог отметил, что очень много зависит от индивидуального гороскопа каждого конкретного человека, но общая тенденция – следующая.

Больше всего гениев, по мнению Влада Росса, рождается под знаком Водолея, но гениальность имеет и обратную "сторону медали".

"Очень часто гениальность и чудаковатость (или даже шизофрения) ходят рука об руку. Соответственно, у каждого гениального человека непременно будут свои причуды, паранойя, одержимости", – пояснил Росс.

По этой причине именно среди Водолеев очень часто встречаются и психи.

Ярким примером такой двойственности – сочетания гениальности и отчасти "съехавшей крыши" – астролог считает Николу Теслу, который, впрочем, был рожден под знаком Рака, а не Водолея.

"У гениального изобретателя, подарившего человечеству массу полезных вещей, были свои "тараканы": он боялся микробов и мог десять раз мыть руки перед едой. К тому же, за всю его жизнь у него не было ни одной женщины", – отметил Росс.

К гениальным знакам Влад Росс также причислил Рыб и Близнецов, феноменальность которых также сопряжена с некоторыми негативными аспектами. Так, по словам астролога, среди Рыб много наркоманов и алкоголиков, а среди Близнецов – умалишенных, людей, страдающих психическими расстройствами.

Противоположностью чудаковатым Водолеям, Рыбам и Близнецам Влад Росс считает представителей "самого уравновешенного знака" – Весы, представителей "самого спокойного и непрошибаемого знака" – Телец, "чрезмерно расчетливых" Козерогов и "супер-прагматичных" Стрельцов.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.