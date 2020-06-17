Солнечное затмение 21 июня: астролог предупредил об угрозах

В день затмения Солнца в природе появятся огромные волны энергии, отметил эксперт.
Астролог и нумеролог Игорь Мехеда сообщил, что в воскресенье, 21 июня, – будет затмение Солнца и день летнего солнцестояния – стоит оставаться дома.
В этот день в природе появятся огромные волны энергии, которые могут негативно повлиять на здоровье человека, говорится в блоге эксперта на Obozrevatel.
Мехеда добавил, что до затмения, во время него и несколько дней спустя возможны головокружение и недомогание, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, стрессовые ситуации и ухудшение настроения.
Солнечное затмение 21 июня 2020 года – как уберечь себя:
- Лучше не выходить из дома;
- Дольше поспать;
- Не принимать рискованные решения;
- Отказаться от физической активности.
Напомним, солнечное затмение в июне 2020 будет кольцевым. Астролог Влад Росс говорил, что такое затмение называется сатанинским, и наши предки считали его предвестником наихудших событий.
Автор: Екатерина Присяжнюк