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Солнечное затмение 21 июня: астролог предупредил об угрозах

17 июня 2020, 04:02

В день затмения Солнца в природе появятся огромные волны энергии, отметил эксперт.

Астролог поделился, что июньское солнечное затмение может негативно повлиять на человека – Солнечное затмение 21 июня 2020 года
Июньское солнечное затмение может негативно повлиять на человека, поделился астролог / УНИАН

Астролог и нумеролог Игорь Мехеда сообщил, что в воскресенье, 21 июня, – будет затмение Солнца и день летнего солнцестояния – стоит оставаться дома.

В этот день в природе появятся огромные волны энергии, которые могут негативно повлиять на здоровье человека, говорится в блоге эксперта на Obozrevatel.

Мехеда добавил, что до затмения, во время него и несколько дней спустя возможны головокружение и недомогание, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, стрессовые ситуации и ухудшение настроения.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года – как уберечь себя:

  • Лучше не выходить из дома;
  • Дольше поспать;
  • Не принимать рискованные решения;
  • Отказаться от физической активности.

Напомним, солнечное затмение в июне 2020 будет кольцевым. Астролог Влад Росс говорил, что такое затмение называется сатанинским, и наши предки считали его предвестником наихудших событий.

Игорь Мехеда астролог Солнечное затмение затмение 2020
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