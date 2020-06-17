Солнечное затмение 21 июня: астролог предупредил об угрозах

Июньское солнечное затмение может негативно повлиять на человека, поделился астролог / УНИАН

Астролог и нумеролог Игорь Мехеда сообщил, что в воскресенье, 21 июня, – будет затмение Солнца и день летнего солнцестояния – стоит оставаться дома.

В этот день в природе появятся огромные волны энергии, которые могут негативно повлиять на здоровье человека, говорится в блоге эксперта на Obozrevatel.

Мехеда добавил, что до затмения, во время него и несколько дней спустя возможны головокружение и недомогание, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, стрессовые ситуации и ухудшение настроения.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года – как уберечь себя:

Лучше не выходить из дома;

Дольше поспать;

Не принимать рискованные решения;

Отказаться от физической активности.

Напомним, солнечное затмение в июне 2020 будет кольцевым. Астролог Влад Росс говорил, что такое затмение называется сатанинским, и наши предки считали его предвестником наихудших событий.