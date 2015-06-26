"Рупора Кремля" Дмитрия Киселева и фильм об аннексии Крыма наградили статуэтками ТЭФИ

Программу главного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева "Вести недели" наградили премией ТЭФИ.

Церемония вручения премий состоялась накануне в Москве, сообщает ИТАР-ТАСС.

Киселев, получив статуэтку "Орфей", подчеркнул, что "программу "Вести недели" делают блестящие репортеры и корреспонденты".

"Каждый человек, который появляется в нашей программе, это состоявшиеся личности, которые отвечают головой за то, что они говорят и показывают", ― подчеркнул телеведущий. Наверное, Киселев имел ввиду тех персонажей, которые рассказывают на российских каналах о "бандеровцах, которые пьют кровь младенцев", распятом мальчике и "истребленных" в Украине снегирях.

Также в Москве не обошли стороной и аннексию Крыма. Про оккупацию украинского полуострова сняли даже фильм и наградили его специальным призом учредителей ТЭФИ "за осмысление современной истории". Главным героем картина, естественно, выступает президент РФ Владимир Путин. "Мы прожили с этим фильмом свою маленькую красивую жизнь... У нас два героя - это народ Крыма и Владимир Путин. Невозможно было сделать фильм с этими героями неитересным, ― сказал создатель фильма Андрей Кондрашов. ― Это гордость за свою страну".

Напомним, служба безопасности Украины расследует уголовное производство в отношении скандального российского журналиста Дмитрия Киселева по статье УК Украины "финансирование терроризма".