Актер Майкл Дуглас потерял мать

В США на 93 году жизни скончалась мать известного актера Майкла Дугласа — Диана, которая страдала онкологическим заболеванием.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные NBC News.

В то же время агентство уточнило, что она умерла в больнице в Вудленд-Хиллз (Калифорния), куда поступила месяц назад.

"Умершая была первой женой актера Керка Дугласа и матерью еще одной голливудской знаменитости — Майкла Дугласа", — уточнили журналисты.

Диана Дуглас родилась в 1923 году и была актрисой. Ее карьера началась в 1942 году и продолжалась шесть десятилетий. Она сыграла более чем в 60 сериалах, а также в 22 фильмах. Известна своим участием в таких сериалах, как "Западное крыло, "Скорая помощь" и других.

Напомним, ранее стало известно, что в возрасте 62 года умер отец звезды Пенелопы Крус — Эдуардо. Узнать больше о трагедии можно здесь.