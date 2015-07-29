Антин Мухарский о сплетнях росСМИ: считают основателем "Правого сектора", завели уголовное дело

В России против известного украинского музыканта Антина Мухарского считают одним из основателей "Правого сектора". Более того, из-за этого против него возбудили уголовное дело.

Об этом артист рассказа во время чата на сайте "Главред".

"Еще во времена Майдана я выступил на пятом этаже Дома профсоюзов перед "Правым сектором". Теперь, согласно мнению российских и многих украинских изданий, я основателем этой организации. И против меня даже возбуждено уголовное дело в России.

К сожалению, часто уровень современной украинской журналистики просто "ниже плинтуса". Как выяснил на собственном опыте, существует целая индустрия по продуцированию сплетен. Часто она действует так: запускается какая ложь, которая с количеством перепост и перепечаток обрастает кучей дополнительных нелепостей", ― говорит Мухарский.

Кстати, к "Правому сектору" Мухарский относится положительно.: "Знаком с ребятами с самого начала боевых действий на Майдане. Часто бываю у них в гостях с концертами. Но до последних идей о референдуме отношусь с опаской ― не время. Хотя в феврале 2014-го их идеи "биться до конца" тоже считали бредом и радикальным экстремизмом, а в итоге они оказались правы. Возможно, так произойдет и на этот раз ― не знаю, не пророк".

Напомним, известный украинский музыкант Антин Мухарский придумал, кем заменить в Украине российских исполнителей Григория Лепса и Стаса Михайлова.