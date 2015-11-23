Вакарчук и Руслана вспомнили события Евромайдана

Украинские артисты вспомнили события, которые происходили в Киева два года назад.

Приходько, Вакарчук, Руслана и Положинский прокомментировали события годовщины Евромайдана своих соцстраничках, пишет IVONA.

"Слава Украине! Слава Героям майдана. Береги Боже души тех, кто умер за Украину с верой в сердце, что мы с вами продолжим бороться за независимость и свободу", — написала Анастасия Приходько.

"Разве кто-то говорил тебе, что будет легко? А разве ты можешь жить без цели?", — написал Святослав Вакарчук.

"Долго думала, как правильно сказать про вторую годовщину Майдана. Решила сказать простые слова: Люди! Спасибо, что вышли на Майдан! Спасибо, что поверили в себя. Спасибо, что показали, что в этой жизни достойное и самое главное! Спасибо всем, кто по крайней мере один раз, хотя бы на момент ответил, помог и сопереживал Майдану!", — поделилась Руслана в Facebook.

"На мой взгляд, все началось 30-го. Кому-то больше нравится 21-го – я не против. Меня больше беспокоит вопрос, когда мы научимся не обманывать сами себя" — прокомментировал Сашко Положинский.

Напомним, Святослав Вакарчук читает лекции в Колумбийском университете.