В США умерла певица, девять раз получавшая "Грэмми"

В четверг, 31 декабря, в американском городе Лос-Анджелес на 66 году жизни умерла девятикратная обладательница премии "Грэмми" — певица Натали Коул.

Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на данные Associated Press.

В то же время издание не назвало причину ее смерти, однако уточнило, что она длительное время боролась с наркотической зависимостью.

"За свою карьеру Коул 19 раз номинировалась на "Грэмми". Свою первую премию она получила в 1975 году, последнюю — в 2009-м", — добавили журналисты.

Обратим внимание, что умершая американская исполнительница приходится дочерью джазовому певцу Нэту Кингу Коулу (был популярным в 1940-х годах), на ее счету 13 записанных альбомов.

Напомним, в конце декабря 2015 года в Лос-Анджелесе на 71 году жизни умер лидер и основатель британской хард-рок группы Motorhead — Иэн Фрейзер Килмистер (более известен как Лемми).

"Грэмми" — одна из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.