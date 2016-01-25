На Банковой ответили Вакарчуку: к критике были готовы

Президент Украины Петр Порошенко знал о настроениях лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука, которому вручил награду орден Свободы.

Жесткое заявление певца прокомментировал советник главы государства Олег Медведев в Facebook.

"Президент знал о настроениях Вакарчука. Тем не менее, артиста пригласили, чтобы он имел возможность высказать свои критические замечания к власти. И это одно из тех изменений, которые Святослав не хочет замечать", — считает советник Порошенко.

Напомним, во время вручения ордена Свободы по случаю Дня Соборности Вакарчук обратился к Порошенко с жестким заявлением.