Вакарчук награжден орденом Свободы: певец обратился к Порошенко с жесткой речью

24 января 2016, 08:46

Вакарчук рассказал, что не является большим поклонником наград, но решил не отказываться от ордена.

Порошенко наградил орденом Свободы Дмитрия Павлычко и Святослава Вакарчука.

23 января по случаю Дня Соборности Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами выдающихся украинцев. Известный певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук был награжден орденом Свободы.

Во время награждения Вакарчук обратился к Порошенко с жесткой речью. Певец рассказал, что не является большим поклонником наград, но решил не отказываться от ордена.

По словам певца, он воспользовался случаем, чтобы откровенно рассказать Президенту о ситуации в стране.

Полный текст которой появился в блоге певца на сайте Нового времени.

Приводим речь без изменений:

"Уважаемый господин Президент!

Благодарю за эту награду. Для меня честь получить орден от Государства, которое я всегда считал, считаю и буду считать самым родным в мире. Да, награды – это хорошо. Но, к сожалению, одними наградами не решить задач, которые стоят перед нами.

28 января мы будем отмечать годовщину боя под Крутами. Что общего между этими украинскими защитниками и теми, кто защищает нашу страну с оружием в руках, на Востоке сегодня? И те, и другие – Герои. Герои они потому, что сознательно жертвовали самым главным, что в них было — своей жизнью. Почему агрессия врага захлебнулась? Потому что эти молодые парни и пожилые мужчины готовы были умирать за свою страну. Они прекрасно понимали, какой выбор делают. Никто из них не анализировал, не просчитывал — они просто жертвовали. Поэтому они — Герои.

Враг, который разъедает Украину изнутри – коррупция, тотальная несправедливость, невежество, низкий уровень так называемой элиты — гораздо коварнее и опаснее, чем любой внешний враг. Чтобы победить его, тоже нужны герои - герои в украинской политике и власти. К сожалению, на сегодняшний день таких героев мы не видим.

Мы видим логичные поступки. Мы видим желание усидеть на двух или трех стульях. Мы видим страх: страх потерять должность, страх потерять благосостояние, политическое влияние, поставить под удар себя и свою семью. Мы видим порой умных, но хитрых и циничных людей, которые всегда находят логическое объяснение, почему в Украине все не так — виновата война, цены на нефть, политические оппоненты, прошлая власть. Мы слышим и видим это каждый день. Но мы не видим подвигов. Не видим настоящих жертв. Нам не нужны политики — обычные люди.

Помните защитников Донецкого аэропорта — киборгов? Нам нужны киборги в политике! Сегодня страну спасут только те, кому будут ставить памятники после смерти, а не те, кто строит себе золотые памятники при жизни. Почему наши политические руководители выбирают личное перед государственным, покой и страх за собственное будущее меняют на политические компромиссы? Где посаженные преступники? Где реальная смена правил игры? Вообще — где изменения в стране?

Я очень хотел бы закончить словами, что страна ждет перемен, но правда в том, что страна от власти уже ничего не ждет. Люди не верят власти. Не потому, что власть плохая. Потому, что власть такая как все. А сегодня нам нужны люди, способные на подвиги, сверхлюди.

Я понимаю, что сегодня испортил кому-то настроение на этом награждении. Но я говорю эти слова не из желания облить кого-то грязью или получить политические дивиденды. Ни власть, ни политическая борьба меня не интересуют. Я говорю Вам это потому, что мне не безразлично! Не безразлична Ваша репутация, не безразлична репутация страны и ее будущее. Это моя страна и мне здесь жить. Примите, господин Президент, эти слова серьезно — они не направлены персонально против Вас, в них нет попытки запятнать Вашу личность. Эти слова направлены ко всей украинской власти. И это не просто мой частный голос — это, в прямом смысле, голос народа Украины. И примите их сегодня, потому что завтра уже может быть поздно.

Этот орден будет мне напоминать, что каждый день нужно делать больше для того, чтобы твоя страна была свободной. И напоминать, что я сам еще сделал недостаточно для того, чтобы наша страна наконец стала лучшей", — написал Вакарчук.

Орден Свободы — установлен для отличия граждан за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, отстаивании конституционных прав и свобод человека.

Такую же награду получили Дмитрий Павлычко. Орденом князя Ярослава Мудрого III степени был награжден Владимир Филенко, а орденом "За заслуги" I степени - директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины Илья Емец.

 

видео: ТСН

 

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награждение Святослав Вакарчук орден Свободы
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