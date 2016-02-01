На концерт в Сирию: боевикам ЛДНР раздают контрамарки на выступление Елены Ваенги

Оригинально командование российских оккупационных войск на Донбассе решило отметить 23 февраля, предложив боевикам отправиться на Ближний Восток.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики выяснили, что среди личного состава 1-го армейского корпуса (ДНР) и 2 АК (ЛНР) распространяют бесплатные билеты на концерты звезд российской эстрады, которые состоятся 22-23 февраля на территории Сирии.

По случаю "Дня защитника Отечества" на авиабазе Хмеймим запланированы выступления ансамбля Черноморского флота и известной певицы Елены Ваенги.

Напомним, в России на полном серьезе рассматривали возможность отправки в Сирию "агитбригад" из эстрадных звезд для улучшения морально-психологического состояния личного состава подразделений ВС РФ.

В состав "агитационных бригад" предварительно были включены: Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Денис Майданов, Валерия, Полина Гагарина, Николай Расторгуев , а также группы "Кватро", "Фабрика" и "Виагра".