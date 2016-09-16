Украина вернула Нидерландам похищеные картины стоимостью 10 млн евро

Украина передала Нидерландам картины, найденные после кражи в 2005 году.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Есть удовольствие лично увидеть результат своей работы. Я хотел бы поздравить в первую очередь СБУ, которая после 10-летней кражи смогла в течение 10 месяцев своего расследования вернуть на родину эту красоту. Мы видим шедевры голландской живописи, известной на весь мир искусства, которые должны приносить удовольствие не отдельным ворам, а всему человечеству. Нам приятно участвовать в возвращении этих картин. Я хотел бы поздравить директора галереи, который сможет дарить красоту посетителям мира", — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мне приятно быть в этом посольстве не с трагической миссией возложения цветов памяти жертв сбитого лайнера, не с целью сотрудничества с офисом генпрокурора Голландии в этом трагическом случае. Есть прекрасная возможность подарить красоту и спасти мир, которая выпадает нечасто, мы будем с радостью делать и такую часть своей работы", - добавил он.

В ГПУ сообщили, что опросили и допросили около 150 человек, провели несколько оперативных чрезвычайно сложных оперативных комбинаций и получили эти картины. Некоторые картины были на востоке Украины.

Один из механизмов возврата картин — их добровольная сдача добросовестным приобретателем, который не знал, что картина похищена, напомнили в прокуратуре.

"Это еще не все картины. Мы надеемся, что остальные будут возвращены таким же успешным путем. Поэтому раскрывать именно источник и механизмы получения этих картин является нецелесообразным", — отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что из музея в городе Горн (Нидерланды) в 2005 году было похищено двадцать четыре картины и 70 серебряных древностей стоимостью почти 10 миллионов евро.

Напомним, что десятки работ Айвазовского из Крыма отправили в Третьяковку в Москву.