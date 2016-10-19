Эпатажный музыкант рассказал, как восприняли его матерщину в Одессе

Известный музыкант рассказал, на какие категории делится искусство, и к какой категории принадлежит он.

Об этом писатель, актер, музыкант и телеведущий Антин Мухарский заявил на чате в "Главреде".

"Если коротко, для меня искусство разделяется на две основные категории: искусство, которое развлекает и удовлетворяет определенные эстетические потребности, и искусство, которое исследует социум, время, людей, которые в нем живут — социально активное искусство. Я принадлежу к его адептам. Но любое искусство в любой форме имеет право на жизнь, и уже вам решать, с каким искусством иметь дело", — рассказал Мухарский.

Он также поделился историей из гастрольной жизни и рассказала, как его тексты воспринимают люди разного возраста: "После концерта в Одессе к нам подошла очень красивая одесситка пенсионного возраста и с присущим одесситам юмором сказала следующее: "Сыночек, в этом зале, где висят портреты Чайковского, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, слово "п..ц" так красиво никто не пел. Спасибо Вам!".

Напомним, Мухарский о любви украинцев к шансону: вкус ужасный, музыку выбирать не умеют.