В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова

В Москве из пневматического пистолета обстреляли окна студии "ТриТе", владельцем которой является российский режиссер Никита Михалков.

Об этом пишет РИА Новости.

"В полицию обратился гражданин с сообщением о стрельбе на Малом Козихинском переулке. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неизвестный из пневматического пистолета расстрелял окна здания, принадлежащего студии Никиты Михалкова "ТриТе" ", — приводит цитату своего информатора издание. Пресс-секретарь режиссера Евгения Дорофеева подтвердила факт наличия этого инцидента.

Вероятной причиной обстрела она называет деятельность Михалкова, в частности его скандальную передачу "Бесогон ТВ".

"Неизвестными лицами были расстреляны окна "Студия ТриТе Никиты Михалкова". После инцидента мы обратились в компетентные органы. Как вы знаете, это уже не первый подобный случай. Мы продолжаем связывать данные события с деятельностью Никиты Сергеевича. В первую очередь, с его авторской программой "Бесогон ТВ", которая выходит на федеральном канале, имеет широкий резонанс и регулярно подвергается нападкам со стороны тех, чьи интересы затрагиваются в этой передаче", — сказала Дорофеева.

Представительница Михалкова сумму убытков не объявила, поскольку их еще не подсчитали, однако сообщила о "незначительных повреждениях стеклопакетов в фасадной части здания, в которой располагается студия".

Напомним, хакеры взломали сайты Михалкова и "Мосфильма": вывесили эмблему "Правого сектора".