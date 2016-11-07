Зозуля возмущен концертом Тимати: как можно ходить на артиста, чей язык глубоко в ... Пу

Известный футболист игрок сборной Украины и испанского "Бетиса", а также волонтер Роман Зозуля жестко отреагировал на переполненные в Украине залы на концертах российских артистов, которые открыто поддерживают политику российского президента Владимира Путина.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

Зозуля возмущен концертами рэперов Тимати в Одессе и L'Оne (настоящее имя — Леван Горозия — ред) в Днепре.

"Не узнаю свой родной город, который всегда был примером патриотизма и в определенное время щитом для всей страны !! Не понимаю... Люди, вы думаете своей головой? Как вы можете приходить на концерт человека, чей язык глубоко в ( | ) у Пу? До отказа забивать зал... ", — написал Роман Зозуля.

Футболист также возмущен как реагируют украинцы на выступления наших футболистов, которые едут выступать в чемпионате России.

Зозуля также задается вопросом, чем в таком случае занимаются украинские спецслужбы, и о чем думают организаторы таких концертов.

"Не понимаю...Люди, вы думаете своей головой? Что за двойные стандарты? Почему футболисты враги? Почему 95 квартал стал для вас ненавистным? …чем занимаются наши спец. службы? О чем думают организаторы? С таким подходом-мы очень долго не сможем ничего поменять в стране... ", — написал футболист.

Стоит также отметить, что в 2015 году Тимати выпустил клип к дню рождения российского президента Владимира Путина под названием "Мой лучший друг — это президент Путин", в котором рассказывается о полной поддержке его действий населением, а самого президента даже называют "белым владыкой".

Как известно,в июле Губернатор Одесской области Михеил Саакашвили выступил против выступления рэпера Тимати в одном из ночных клубов Одессы.

Напомним, ранее российские рэперы Тимати и L'One патриотичным матом объяснили, кто виноват в войне на Донбассе. В своем клипе на песню "А напоследок я скажу", которую Тимати записал совместно с L'One говорится, что в войне на Донбассе, где присутствует российская военная техника и российские военные, виноват Обама.