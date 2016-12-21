Джордж Клуни будет снимать фильм про войну в Сирии

Американский актер и режиссер Джордж Клуни выступил продюсером художественного фильма, посвященного работе организации "Белые каски" в Сирии.

Об этом пишет pl.com.

Съемки основаны на документальной ленте "Белые каски" от Netflix, которая попала в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный фильм". В ней рассказывается о группе спасателей-добровольцев, также известной под названием "Сирийская гражданская оборона".

Отмечается, что Клуни работает над проектом совместно с Грантом Хесловым, который ранее выступил продюсером фильмов "Безумный спецназ" и "Операция "Арго".

"Белые каски" — крупная неправительственная организация, действующая на территории Сирии.

В организацию входят "невооруженные и политически нейтральные волонтеры", которые оказывают пострадавшим первую помощь. По имеющимся данным, за более чем пять лет войны в Сирии добровольцы смогли спасти около 70 тысяч человек и потеряли 154 человека из 2,9 тысяч своего состава.

Напомним, американские кинокритики назвали лучший фильм 2016 года.