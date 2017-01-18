Украинские музыканты сделали кавер на саундтрек к сериалу "Шерлок"

Украинская группа B&B project уже давно стал известным благодаря крутым каверам на всемирно известные хиты, которые они выполняют на народных инструментах.

Об этом пишет Телеграф.

Собственно название бэнда расшифровывается как Bandura & Bayan Project.

Недавно эти талантливые Украинцы порадовали нас исполнением саундтрека к культовому сериалу "Шерлок".

Композиция, которую написали композиторы David Arnold и Michael Price, прозвучала очень интересно в сопровождении бандуры и баяна.

Напомним, группа "Антитела" представила кавер на знаменитую песню "Скрябина".