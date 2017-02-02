В день памяти Кузьмы "Скрябина" музыканты группы написали о певце трогательный пост

В день памяти Андрея Кузьменко ("Кузьмы") группа "Скрябин" написала о певце трогательный пост в соцсети.

Запись участники группы опубликовали на страницах коллектива в Facebook и Instagram.

"Твое отсутствие не имеет обратного отсчета. Всегда кто-то дождется еще одно утро без тебя. Всегда кто-то впервые влюбится в твою музыку. А кто-то зачитается твоими книгами. Или возьмет в пример твои добрые дела. И научится любить тот мир и жизнь, как ты того учил...", — написали участники коллектива.

Напомним, Андрей Кузьменко "Кузьма", лидер группы "Скрябин" погиб в ДПТ 2 февраля 2015 года. Авария произошла в 8-20 в Криворожском районе, Днепропетровская область на 86 км трассы Кировоград-Запорожье (в районе села Терноватка).

Автомобиль Toyota Sequoia, за рулем которого был "Кузьма", двигался со стороны Кривого Рога в сторону Кировограда. На закруглении дороги джип врезался в молоковоз ГАЗ-53". От полученных травм Андрей погиб на месте происшествия.

Напомним, Злата Огневич перепела песню "Скрябина".