Анна Ризатдинова стала лицом модного бренда, опубликованы фото

Олимпийская чемпионка примерила женственные платья.
Об этом "Главреду" сообщили в Fashion Office.
Наша соотечественница снялась в фотоссесии, в ходе которой примерила новую осенне-зимнюю коллекцию дизайнера.
Ризатдинова надела женственные платья с мягкими линиями и силуэтными формами. "Особое настроение создают потрясающие ткани — бархат и шелк в сочетании с прозрачными, невесомыми органзой и шифоном", — отметили в компании.
Ранее гимнастка-украинка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала подросших детей — Вадима, а также Каролину — в семейной фотосессии. Посмотреть снимки можно здесь.