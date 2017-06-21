Анна Ризатдинова стала лицом модного бренда, опубликованы фото

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016-й год), обладательница множества спортивных наград Анна Ризатдинова стала лицом модного бренда Katerina Rutman.

Об этом "Главреду" сообщили в Fashion Office.

Наша соотечественница снялась в фотоссесии, в ходе которой примерила новую осенне-зимнюю коллекцию дизайнера.

Ризатдинова надела женственные платья с мягкими линиями и силуэтными формами. "Особое настроение создают потрясающие ткани — бархат и шелк в сочетании с прозрачными, невесомыми органзой и шифоном", — отметили в компании.

Ранее гимнастка-украинка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала подросших детей — Вадима, а также Каролину — в семейной фотосессии. Посмотреть снимки можно здесь.