Олегу Табакову сделали экстренную операцию

В московской Первой градской больнице российского актера и режиссера Олега Табакова экстренно прооперировали.

Врачи делают все, чтобы улучшить состояние артиста после хирургического вмешательства, пишет РЕН ТВ.

"Сейчас состояние Олега Павловича стабильно тяжелое, артист находится на аппарате искусственной вентиляции легких", — говорится в статье.

Ранее СМИ сообщали, что Олег Табаков попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали сепсис. Позже сын актера сказал, что отец находится в Первой градской больнице, ему поставили диагноз воспаление легких.