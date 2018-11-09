Стартовали приготовления к Рождеству и Новому году-2019: чем удивляют мировые столицы

Стартовали приготовления к Рождеству и Новому году-2019 / 1zoom.ru

В мире уже стартовали приготовления к Рождеству и Новому году-2019.

В США уже готовят главную елку страны, которую традиционно установят в Нью-Йорке возле Рокфеллер-центра на Манхэттене. На ее украшение пойдет 50000 праздничных огоньков. Высота дерева составила 22 метра. Торжественно засияет она 28 ноября.

При этом в Париже праздничные огоньки уже засияли. В одном из главных магазинов страны установлены 170 новогодних елок и почти 3,5 тыс. метров рождественских огней.

Ранее "Главред" сообщал о том, когда начинается Рождественский пост в ноябре-2018: что можно есть и чего нельзя делать. Этот пост продлится 40 дней.

Напомним, в Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.