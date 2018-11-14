Прошла любовь. Девушка отсудила у своего экс-жениха деньги за обручальные кольца

Обручальные кольца / zhzh.info

В канадской провинции Британская Колумбия суд постановил, чтобы мужчина отдал деньги бывшей невесте за обручальные кольца, которые он некогда приобрел на ее средства.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала BBC News. Согласно их данным, в начале 2017-го Майк Маклахлин сделал предложение своей девушке Коринн Маккей. У парня не было кредитной карточки, нужной для покупки обручальных колец, поэтому он попросил девушку одолжить свою. Маккей согласилась, но только при условии, что Маклахлин будет возвращать потраченные деньги по 500 канадских долларов в месяц (чуть более 10,5 тысячи гривен).

Парень купил кольца за 3,49 тысячи канадских долларов (73 759 гривен). Однако через несколько месяцев после помолвки они разорвали отношения. Маккей, не дождавшись денег обратно, обратилась в суд.

Маклахлин подал встречный иск, по которому девушка отказывается возвращать ему вещи (диван и стул) стоимостью в 4,9 тысячи канадских долларов (чуть более 103 тысяч гривен).

Суд постановил, что Маклахлин должен выплатить Маккей деньги за кольца, а она, после их получения, в течение десяти суток должна возвратить ему обручальные кольца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии участник свадебного реалити-шоу выругался, впервые увидев невесту.