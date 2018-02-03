В Австралии участник свадебного реалити-шоу выругался, впервые увидев невесту: видео

В Австралии во время съемок свадебного реалити-шоу "Женаты с первого взгляда" (Married at First Sight) жених не сумел сдержать своих эмоций, увидев невесту возле свадебного алтаря.

Видеозапись программы опубликована на портале YouTube.

Смысл в "Женаты с первого взгляда" следующем − люди договариваются вступить в брак "вслепую", ни разу не встречаясь, а используя исключительно анкеты и рекомендации экспертов. Их знакомство происходит за минуту до начал свадебной церемонии.

39-летний разведенный фермер Шон, живущий близ города Аделаида, согласился "вслепую" жениться на своей ровеснице – 39-летней матери-одиночку Джо из Сиднея.

Однако, когда невеста появилась в сопровождении своего сына на дорожке, ведущей к алтарю, жених был явно недоволен, отвернулся в сторону и выругался.

Интересно, что Джо очень понравился Шон.

"Мои ожидания оправдались и даже больше, намного больше, - поделилась Джо своими переживаниями. - Лучше просто некуда. Победа! Джекпот! Я выиграла в лотерею! Эксперты просто молодцы. Он создан для меня", − сказала она.

Напомним, ранее в Греции запретили венчание иностранцам из-за снимка орального секса.