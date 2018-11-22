Поздравления с Днем благодарения-2018 – открытки и христианские пожелания в прозе и стихах

22 ноября 2018, 07:39

"Главред" собрал душевные поздравления с Днем благодарения – в картинках, прозе и стихах.

  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем благодарения Фото из открытых источников

В четвертый четверг ноября США отмечает один из самых популярных у американцев праздников – День благодарения. День благодарения-2018 выпал на 22 ноября.

Это государственный праздник в США и Канаде: на него дается выходной. Отмечать День благодарения у американцев принято дома, в теплом семейном кругу. Обязательным атрибутом праздничного стола в этот день является индейка.

Читайте такжеВ Киеве на Праздник благодарения собрались более 100 тысяч человекВ этот день в Штатах отовсюду звучат пожелания: "Happy Thanksgiving Day!", что в переводе значит "Счастливого Дня благоадрения!".

В последние годы День благодарения в Украине набирает все большую популярность. Поэтому "Главред" решил собрал душевные поздравления с Днем благодарения – в картинках, прозе и стихах.

Стихи на День благодарения

3 смс - 178 символов:

С Днем Благодарения,

Добра Вам, везения,

Счастья, понимания,

Всегда во всем внимания!

Достатка, изобилия,

Чтоб не было бессилия,

А только лишь стремление...

С Днем благодарения!

***

С Днем благодарения!

Радости в делах!

Пусть не тронет времечко

И уходит страх!

В этот праздник светлый я

Вас благодарю

И за все приветное

Спасибо говорю!

Счастья вам, родимые,

И судьбы большой,

Чтобы вас покинули

Горести долой!

Чтобы светлой песнею

Полнились сердца,

Чтобы любовь приветною

Была навсегда!

***

День благодарения – праздник заграничный,

Повод его праздновать нужен нам приличный!

Что ж, мы любим праздники – вот и вся причина,

Вам желаю радости в этой жизни длинной!

Вам желаю лучшего – пусть все будет классно,

Пусть благополучною, будет жизнь, прекрасной!

В день благодарения вас благодарю,

Пусть уйдут сомнения! Радость я дарю!

***

Влезли все в дискуссию,

Всяк на свой манер –

Об индейки вкусе и

Про "Мейфлауэр"…

Прекратим же прения,

Воцарим покой:

С Днем благодарения!

Праздник-то какой!..

Поздравление с Днем благодарения в прозе

Настал День благодарения, на столе пора появиться индейке, клюквенному соусу и яблочному пирогу! И конечно, главное в этот день собраться вместе всем родным, подумать о том, как много хорошего есть в нашей жизни и как много хорошего предстоит! С Днем благодарения!

***

4 смс - 250 символов:

Поздравляю с Днем благодарения. Пусть этот день подарит множество приятных моментов и родных улыбок, семейного уюта, счастья и добра, дружественных встреч, веселья и радости. Пусть все будут благодарны за то, что имеют, пусть это ценится и бережется.

***

В День благодарения пора благодарить небеса за теплый кров и сытный стол, за удачи и все благополучие… Примите мои поздравления! Пусть жизнь идет своим мирным счастливым чередом, пусть в доме всегда будет достаток, а на семейных встречах будет весело и уютно!

Христианские пожелания на День благодарения

С Днем благодарения! Нашу благодарность

Мы отправляем прямо к небесам.

Мы говорим спасибо, за все, что мы имеем,

Теплеют наши души и глаза.

Быть благодарным значит — ценить все, что имеешь,

И радоваться мелочи любой.

Желаю тебе мудрости, пусть благодать небесная

Наполнит жизнь твою живой водой.

***

Не устану славить я Творца,

Что мне подарил папу и маму,

За земные эти чудеса,

За пейзажи, звезд за панораму.

В день благодарения скажу,

Что чудесный праздник наступает,

Всех вас очень я, друзья, люблю

И скажу всем, кто еще не знает.

Благодарность принесите вы

Богу за создание вселенной,

За чудесные плоды земли

И за мирозданья неизменность.

***

Благодаренья День – праздник понятный,

Всегда спасибо нужно говорить

За пищу, сон и досуг наш приятный,

Родителей своих боготворить.

Благодарим мы Бога за удачу,

А перво-наперво за жизнь свою,

Друзей – за помощь при любой задаче,

Конечно же, и всю свою семью.

Поздравления С днем благодарения на английском

Thanksgiving,

to be truly Thanksgiving,

is first thanks,

then giving

***

Happy Thanksgiving! All the year round may material prosperity stay with you, and your home always be full of happiness, beauty and friends. Do not forget to thank your family and friends for the fact that they are always with you, remember about it not only once a year, but every day. (С Днем благодарения! Круглый год пусть с вами будет материальный достаток, а ваш дом всегда будет полон счастья, красоты и друзей. Не забудьте также поблагодарить своих родных и близких, за то, что они всегда с вами, и не раз в году, а каждый день)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления День благодарения открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:42
В Раде одобрили проект госбюджета-2019
08:29
Беспредел на Кировоградщине: полицейские выкрали и избили подростка Видео
08:26
Бойтесь реванша Януковича и его бригады теннисистов! мнение
08:03
"Еле языком волочил": Кива рассказал о пьянстве Порошенко на Майдане
07:39
Поздравления с Днем благодарения-2018 – открытки и христианские пожелания в прозе и стихах Фото
07:25
Газпром определился с маршрутом поставки газа по Турецкому потоку
07:13
"Четвертая война": эксперт рассказал о планах Путина по спасению своего рейтинга
06:57
Украине грозит договор с Россией и новый Майдан мнение
06:33
Януковичу и не снилось: астролог рассказал, как Порошенко будет фальсифицировать выборы
06:15
Ученые выяснили, от чего зависит длина полового члена
05:53
С Днем сыновей: поздравления в картинках и на словах Фото
05:18
Женщина накормила рабочих зажаренными останками убитого сожителя
04:47
Известный диссидент оценил вероятность "третьего майдана" в Украине
04:09
Стало известно, почему у людей пропадает желание заняться сексом
03:46
"Настроение — убивать": беременная Регина Тодоренко предстала в образе Халка и Тора Видео
03:01
Порошенко пообещал десантникам новое оружие Видео
02:42
В Киеве возле Дома профсоюзов произошли столкновения из-за открытия фаст-фуда Фото Видео
02:37
Девушка умерла после жесткого интима с бутылкой
02:10
"Леська — роскошь": Никитюк покрасовалась в нежном образе Видео
01:57
Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область
01:38
"Ожог глаз и лица": в центре Киева в годовщину Майдана полиция напала на Найема Видео
01:15
В России умер глава ГРУ Игорь Коробов
00:52
"Почему сегодня опускаются руки?": Вакарчук обратился к украинцам в годовщину Майдана Видео
00:31
Климкин назвал брата претендента РФ в Интерполе "патриотом Украины" Видео
00:08
"Я такого подарка не сделаю": Продан заявил о возвращении в Украину
21 ноября, среда
23:58
Путина свергнут не олигархи и санкции, а школьники и студенты - эксперт
23:41
Пророссийская власть намерена изменить границы в Крыму
23:19
Российский МИД увидел в новых санкциях США поддержку терроризма
23:01
Назван самый полезный футболист сборной Украины
22:40
В Полтаве экс-мэра Мамая объявили в розыск из-за госпреступления
22:22
США заставляет Украину и Польшу отложить противоречия в сторону - польский историк
21:49
В Steam стартовала ежегодная осенняя распродажа
21:35
Лидер праворадикалов из С14 оправдал нападения на журналистов и призвал относиться к этому "с пониманием"
21:01
Пошутил: Хазанов пояснил, зачем подарил Путину корону императора
20:56
Пиар-проект Путина, который скоро развалится - российский ученый о Крымском мосте
20:28
В России задержали рэпера Хаски для проверки на экстремизм Видео
20:23
В 2019 году Британия разместит в Украине военных и боевой корабль
19:56
Стала известна судьба сельских отделений Укрпочты и пенсий Видео
19:40
Адвокат оценил возможность реванша "русского мира" в Украине Видео
19:33
Пляски на костях: Сеть в ярости из-за танцев террористов "ДНР" на руинах ДАПа
19:24
Зажигательная латинская песня Каменских попала в мировой чарт Billboard Видео
18:50
"Слишком откровенно": Ани Лорак позировала в необычном плаще, опубликовано фото Видео
18:48
Финские националисты требуют заставить Россию вернуть "исконно финские территории"
18:18
Оглашена дата начала продажи билетов на Евровидение-2019
17:53
Эксперт предупредил о последствиях смещения Крымского моста Видео
17:40
"Евробляхеры" заявили о подготовке новой акции протеста Видео
17:20
Волонтер назвал важнейшее достижение Революции Достоинства Видео
16:38
"Вешать на столбах!": скандальная Монтян на росТВ призвала к расправам над украинцами Видео
16:27
"Плохой любовник": Звезда "Дома-2" выложила обнаженное фото Кита Харрингтона из "Игры престолов"
15:56
На Западе назвали самый худший диснеевский мульфильм всех времен
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять